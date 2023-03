Microsoft prezentuje nowości na konsolach Xbox i PC. Czegoś tu chyba brakuje

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w nadchodzących dniach zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Użytkowników wspomnianych platform czeka dość intensywny tydzień, w którego trakcie będą mogli zapoznać się z łącznie 20 produkcjami. Jedną z ciekawszych pozycji w zestawieniu wydaje się Fidgment 2: Creed Valley, czyli druga część serii surrealistycznych przygodówek akcji od studia Bedtime Digital Games, która trafi do sprzedaży już 9 marca.



Na liście udostępnionej przez Microsoft brakuje nowości w Xbox Game Pass. Wiele wskazuje jednak na to, że już we wtorek, 7 marca, na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S zadebiutuje Guilty Gear Strive, które – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wzbogaci bibliotekę usługi amerykańskiej firmy.



Jak wspomnieliśmy wyżej gracze korzystający z komputerów osobistych oraz konsol Microsoftu będą mieli okazję zapoznać się w przyszłym tygodniu łącznie 20 z produkcjami. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na wymienionych platformach znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.

Premiery gier na Xbox i PC (6-10 marca 2023):