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GTA 6 za kilka miesięcy, a Rockstar nadal bez konkretów. Gracze narzekają na marketing

Maciej Petryszyn
2026/07/28 11:45
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Wydawać by się mogło, że wraz ze startem preorderów ruszy też potężna machina marketingowa Grand Theft Auto 6. Tymczasem...

Owszem, Rockstar dołożył nieco nowych informacji na stronie internetowej gry. Ale na tym jak dotychczas koniec.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Marketing GTA 6 nie zachwyca graczy

Gdy uruchomiono przedsprzedaż, twórcy Grand Theft Auto 6 przybliżyli nam zarówno postacie główne, jak i poboczne, dokładając do tego kilka nowych grafik. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że to mało jak na skalę zarówno samej gry, jak i związanych z nią oczekiwań. Przede wszystkim nadal Rockstar nie pokazał nam choćby sekundy gameplayu, a wyczekiwany trzeci trailer staje się powoli memem, bo w sieci było już wiele dat jego rzekomej premiery. Niezmiennie jednak GTA 6 zajawiły dotychczas tylko dwa trailery – pierwszy z grudnia 2023 oraz drugi z maja 2025.

W obliczu tego zatrważającego marazmu trudno się dziwić, iż coraz częściej w sieci pojawiają się głosy krytykujące twórców i wydawcę nowego GTA z uwagi na ich opieszałość. Warto przy tym wspomnieć, że taki sposób promowania nowego tytułu jest czymś nietypowym nawet jak na Rockstar. Wszak promocja Red Dead Redemption 2 miała charakter bardziej dynamiczny – szczególnie na 3 miesiące przed premierą. Wtedy mogliśmy już oglądać materiały prasowe i zapowiedzi, których w przypadku nowego Grand Theft Auto jest jak na lekarstwo. Zamiast tego mamy więcej niewiadomych, jak np. kwestia GTA Online.

Próbuję zachować pozytywne nastawienie, ale GTA 6 debiutuje za 116 dni, a ostatni zwiastun był 14 miesięcy temu. Oby to się źle zestarzało, gdy Rockstar w końcu mocno uderzy... prędzej czy później – @GameRoll

Jak na razie to w 100% po prostu słaby marketing, nie da się tego ująć inaczej. Będziemy mieli zaledwie 3 miesiące ekscytacji przed samą premierą, JEŚLI zaczną w sierpniu, co jest po prostu zbyt krótkim czasem, by w pełni nacieszyć się tą budowaną atmosferą – ale przynajmniej jesteśmy już blisko samej gry – Synth Potato

GramTV przedstawia:

GTA 6 trafi na rynek 19 listopada 2026 i jako pierwsza odsłona serii w historii nie trafi na płyty – zamiast tego w pudełku znajdziemy jedynie kartkę z kodem. Do tego dochodzi wspomniane Ultimate Edition, czyli ukrywanie części single’owej zawartości za paywallem. Co jednak najciekawsze, pomimo narzekań wielu graczy i tak deklaruje, że przy okazji listopadowej premiery sięgnie po droższą wersję gry. Niedawno natomiast jeden z analityków stwierdził, że Grand Theft Auto jest… zbyt tanie i powinno kosztować 200 dolarów.

Źródło:https://tech4gamers.com/gta-6-marketing-lacking-excitement-hype/

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
marketing
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
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Jeden z wielu powodów czemu nie złożyłem pre-ordera. Nie podoba mi się dopłacanie 20% za rzeczy które normalnie były w grze. Nie podoba mi się wydanie gry tylko w formie cyfrowej. Nie podoba mi się że w zasadzie mieliśmy 2 trailery i tyle. Ogólnie jest tu trochę czerwonych flag. 

Dodatkowo jeżeli nie złożę pre-ordera to jestem gotowy na cokolwiek by nie wyszło. Składając pre-order ryzykuje że się zawiodę i wydam sporo. Nie mówią o tym że na razie nie chcę dawać Sony żadnych pieniędzy. Patrzę jak się sytuacja rozwinie. 

Plus mogę sobie na to pozwolić bo i tak jestem zarobiony tworzeniem gry.




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tel. (+48 22) 332 16 00
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