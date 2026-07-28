GTA 6 za kilka miesięcy, a Rockstar nadal bez konkretów. Gracze narzekają na marketing

Wydawać by się mogło, że wraz ze startem preorderów ruszy też potężna machina marketingowa Grand Theft Auto 6. Tymczasem...
Owszem, Rockstar dołożył nieco nowych informacji na stronie internetowej gry. Ale na tym jak dotychczas koniec.
Marketing GTA 6 nie zachwyca graczy
Gdy uruchomiono przedsprzedaż, twórcy Grand Theft Auto 6 przybliżyli nam zarówno postacie główne, jak i poboczne, dokładając do tego kilka nowych grafik. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że to mało jak na skalę zarówno samej gry, jak i związanych z nią oczekiwań. Przede wszystkim nadal Rockstar nie pokazał nam choćby sekundy gameplayu, a wyczekiwany trzeci trailer staje się powoli memem, bo w sieci było już wiele dat jego rzekomej premiery. Niezmiennie jednak GTA 6 zajawiły dotychczas tylko dwa trailery – pierwszy z grudnia 2023 oraz drugi z maja 2025.
W obliczu tego zatrważającego marazmu trudno się dziwić, iż coraz częściej w sieci pojawiają się głosy krytykujące twórców i wydawcę nowego GTA z uwagi na ich opieszałość. Warto przy tym wspomnieć, że taki sposób promowania nowego tytułu jest czymś nietypowym nawet jak na Rockstar. Wszak promocja Red Dead Redemption 2 miała charakter bardziej dynamiczny – szczególnie na 3 miesiące przed premierą. Wtedy mogliśmy już oglądać materiały prasowe i zapowiedzi, których w przypadku nowego Grand Theft Auto jest jak na lekarstwo. Zamiast tego mamy więcej niewiadomych, jak np. kwestia GTA Online.
Próbuję zachować pozytywne nastawienie, ale GTA 6 debiutuje za 116 dni, a ostatni zwiastun był 14 miesięcy temu. Oby to się źle zestarzało, gdy Rockstar w końcu mocno uderzy... prędzej czy później – @GameRoll
Jak na razie to w 100% po prostu słaby marketing, nie da się tego ująć inaczej. Będziemy mieli zaledwie 3 miesiące ekscytacji przed samą premierą, JEŚLI zaczną w sierpniu, co jest po prostu zbyt krótkim czasem, by w pełni nacieszyć się tą budowaną atmosferą – ale przynajmniej jesteśmy już blisko samej gry – Synth Potato