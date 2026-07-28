GTA 6 za kilka miesięcy, a Rockstar nadal bez konkretów. Gracze narzekają na marketing

Owszem, Rockstar dołożył nieco nowych informacji na stronie internetowej gry. Ale na tym jak dotychczas koniec.

Marketing GTA 6 nie zachwyca graczy

Gdy uruchomiono przedsprzedaż, twórcy Grand Theft Auto 6 przybliżyli nam zarówno postacie główne, jak i poboczne, dokładając do tego kilka nowych grafik. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że to mało jak na skalę zarówno samej gry, jak i związanych z nią oczekiwań. Przede wszystkim nadal Rockstar nie pokazał nam choćby sekundy gameplayu, a wyczekiwany trzeci trailer staje się powoli memem, bo w sieci było już wiele dat jego rzekomej premiery. Niezmiennie jednak GTA 6 zajawiły dotychczas tylko dwa trailery – pierwszy z grudnia 2023 oraz drugi z maja 2025.