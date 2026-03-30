GTA 6 droższe niż Avatar i Władca Pierścieni? Szacunki są szalone

Jeden z użytkowników Reddita przedstawił bowiem nowe wyliczenia. Teraz zaś zwalają z nóg, jeżeli chodzi o sumę, o której mowa.
Co najmniej 3 miliardy dolarów w budżecie GTA 6?!
Dotychczas w kontekście Grand Theft Auto 6 mówiło się o budżecie wynoszącym około 2 miliardy dolarów. Już samo to sprawiało, iż o tegorocznym hicie mogliśmy mówić jako o zdecydowanie najdroższej grze w historii całej branży. Tymczasem jeden z użytkowników Reddita w swoim poście dokonał wyliczeń opartych m.in. na sprawozdaniach finansowych Rockstar North. Wynika z nich, że od 2019 roku, gdy prawdopodobnie rozpoczęła się preprodukcja GTA 6, studio na same tylko wynagrodzenia wydało około 2,1 miliarda dolarów. Czyli tyle, ile, jak zostało wspomniane, dotychczas uznawano za cały budżet produkcji.
