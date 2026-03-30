GTA 6 droższe niż Avatar i Władca Pierścieni? Szacunki są szalone

Do tego wszystkiego dochodzą inne koszty. Wszak pensje otrzymują również pracownicy Rockstar San Diego, Rockstar India czy Rockstar Leeds, czyli ekip, które wspomagały szkocki zespół w pracach nad nowym Grand Theft Auto. Poza wynagrodzeniami ogromne pieniądze zapewne związane są i będą z marketingiem. Szczególnie “będą”, bo przecież wielka machina promocyjna dopiero ruszy. To wszystko zebrane razem daje wrażenie, że są podstawy, by szacować, iż budżet GTA 6 mógł tak naprawdę wynieść 3 miliardy dolarów. A i to wydaje się w tej sytuacji założeniem dość ostrożnym.

Gdyby te wyliczenia były prawdą, Grand Theft Auto 6 byłoby jednym z najdroższych, o ile nawet nie najdroższym produktem medialnym w historii ludzkości. I to pod tym względem przebiłoby takich hegemonów branży rozrywki, jak Avatar Jamesa Camersona czy też serial Władca Pierścieni od Amazona. I chociaż mówimy tutaj o kosmicznych pieniądzach, od których może zakręcić się w głowie, to wydaje się, że koniec końców Rockstar i tak wyjdzie na swoje. Prognozy analityków mówią wszak, że tylko w pierwszej dobie po premierze gra zarobi aż 2 miliardy dolarów, podczas gdy po 2 miesiącach mowa już będzie o przychodach na poziomie 7,6 miliarda dolarów.