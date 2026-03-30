GTA 6 droższe niż Avatar i Władca Pierścieni? Szacunki są szalone

Maciej Petryszyn
2026/03/30 12:30
Już jakiś czas temu plotkowano o potencjalnym potężnym budżecie Grand Theft Auto 6. Okazuje się jednak, że ten mógł zostać… niedoszacowany.

Jeden z użytkowników Reddita przedstawił bowiem nowe wyliczenia. Teraz zaś zwalają z nóg, jeżeli chodzi o sumę, o której mowa.

Co najmniej 3 miliardy dolarów w budżecie GTA 6?!

Dotychczas w kontekście Grand Theft Auto 6 mówiło się o budżecie wynoszącym około 2 miliardy dolarów. Już samo to sprawiało, iż o tegorocznym hicie mogliśmy mówić jako o zdecydowanie najdroższej grze w historii całej branży. Tymczasem jeden z użytkowników Reddita w swoim poście dokonał wyliczeń opartych m.in. na sprawozdaniach finansowych Rockstar North. Wynika z nich, że od 2019 roku, gdy prawdopodobnie rozpoczęła się preprodukcja GTA 6, studio na same tylko wynagrodzenia wydało około 2,1 miliarda dolarów. Czyli tyle, ile, jak zostało wspomniane, dotychczas uznawano za cały budżet produkcji.

Do tego wszystkiego dochodzą inne koszty. Wszak pensje otrzymują również pracownicy Rockstar San Diego, Rockstar India czy Rockstar Leeds, czyli ekip, które wspomagały szkocki zespół w pracach nad nowym Grand Theft Auto. Poza wynagrodzeniami ogromne pieniądze zapewne związane są i będą z marketingiem. Szczególnie “będą”, bo przecież wielka machina promocyjna dopiero ruszy. To wszystko zebrane razem daje wrażenie, że są podstawy, by szacować, iż budżet GTA 6 mógł tak naprawdę wynieść 3 miliardy dolarów. A i to wydaje się w tej sytuacji założeniem dość ostrożnym.

Gdyby te wyliczenia były prawdą, Grand Theft Auto 6 byłoby jednym z najdroższych, o ile nawet nie najdroższym produktem medialnym w historii ludzkości. I to pod tym względem przebiłoby takich hegemonów branży rozrywki, jak Avatar Jamesa Camersona czy też serial Władca Pierścieni od Amazona. I chociaż mówimy tutaj o kosmicznych pieniądzach, od których może zakręcić się w głowie, to wydaje się, że koniec końców Rockstar i tak wyjdzie na swoje. Prognozy analityków mówią wszak, że tylko w pierwszej dobie po premierze gra zarobi aż 2 miliardy dolarów, podczas gdy po 2 miesiącach mowa już będzie o przychodach na poziomie 7,6 miliarda dolarów.

Źródło:https://beebom.com/gta-6s-budget-will-hit-3-billion-before-it-even-releases-and-fans-cant-process-it/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

