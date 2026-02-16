GTA potrzebuje więcej marketingu? Szef Take-Two twierdzi, że premiera 19 listopada "wymaga więcej energii"

Szef Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, w serii ostatnich wystąpień (m.in. w CNBC) rozwiał wątpliwości dotyczące harmonogramu wydawniczego Grand Theft Auto 6. Mimo ogromnego zainteresowania, firma nie zamierza „osiadać na laurach” i szykuje na nadchodzące miesiące ofensywę marketingową.

GTA 6 – premiera 19 listopada 2026 roku jest „bezpieczna”

Zelnick potwierdził, że po wcześniejszych przesunięciach (z 2025 roku na maj 2026, a ostatecznie na listopad), obecna data 19 listopada 2026 roku jest traktowana jako ostateczna.