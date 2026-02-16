GTA potrzebuje więcej marketingu? Szef Take-Two twierdzi, że premiera 19 listopada "wymaga więcej energii"

Zelnick o marketingu, dacie premiery i „sprzedawaniu sztuki”.
Szef Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, w serii ostatnich wystąpień (m.in. w CNBC) rozwiał wątpliwości dotyczące harmonogramu wydawniczego Grand Theft Auto 6. Mimo ogromnego zainteresowania, firma nie zamierza „osiadać na laurach” i szykuje na nadchodzące miesiące ofensywę marketingową.
GTA 6 – premiera 19 listopada 2026 roku jest „bezpieczna”
Zelnick potwierdził, że po wcześniejszych przesunięciach (z 2025 roku na maj 2026, a ostatecznie na listopad), obecna data 19 listopada 2026 roku jest traktowana jako ostateczna.
Śledzimy postępy prac każdego dnia. Nie wydajemy pieniędzy na marketing, dopóki nie jesteśmy bardzo blisko premiery, a nasze plany promocyjne ruszają już wkrótce.
Oficjalna kampania marketingowa ma wystartować latem 2026 roku (prawdopodobnie w sierpniu). Zelnick podkreślił, że choć „wszyscy wiedzą o grze”, firma musi stworzyć odpowiednią „energię” i pokazać fanom, jak produkcja wygląda w rzeczywistości. Zelnick zaznaczył, że marketing musi być „delikatny i autentyczny”, ponieważ GTA 6 to „unikalna forma sztuki”, a nie masowy produkt z taśmy. Branżowi analitycy spodziewają się, że to właśnie latem zobaczymy pierwszy pełnoprawny pokaz czystej rozgrywki (gameplay), a nie tylko sceny na silniku gry.
Szef Take-Two odniósł się również do kilku gorących tematów nurtujących społeczność: Zelnick stanowczo zdementował plotki o porzuceniu wydań fizycznych. Gra zadebiutuje jednocześnie w wersji cyfrowej i na płytach (PS5 i Xbox Series X/S). Potwierdzono również, że Rockstar Games nie korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji przy kluczowych elementach kreatywnych – świat gry jest tworzony ręcznie przez deweloperów. Choć oficjalnie nie podano daty, z wypowiedzi partnerów (np. Corsair Gaming) i analityków wynika, że edycja na komputery osobiste może pojawić się na początku 2027 roku (zazwyczaj Rockstar potrzebuje od kilku do kilkunastu miesięcy na port).