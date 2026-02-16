Zaloguj się lub Zarejestruj

GTA potrzebuje więcej marketingu? Szef Take-Two twierdzi, że premiera 19 listopada "wymaga więcej energii"

Mikołaj Berlik
2026/02/16 17:40
1
0

Zelnick o marketingu, dacie premiery i „sprzedawaniu sztuki”.

Szef Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, w serii ostatnich wystąpień (m.in. w CNBC) rozwiał wątpliwości dotyczące harmonogramu wydawniczego Grand Theft Auto 6. Mimo ogromnego zainteresowania, firma nie zamierza „osiadać na laurach” i szykuje na nadchodzące miesiące ofensywę marketingową.

GTA 6
GTA 6

GTA 6 – premiera 19 listopada 2026 roku jest „bezpieczna”

Zelnick potwierdził, że po wcześniejszych przesunięciach (z 2025 roku na maj 2026, a ostatecznie na listopad), obecna data 19 listopada 2026 roku jest traktowana jako ostateczna.

Śledzimy postępy prac każdego dnia. Nie wydajemy pieniędzy na marketing, dopóki nie jesteśmy bardzo blisko premiery, a nasze plany promocyjne ruszają już wkrótce.

Oficjalna kampania marketingowa ma wystartować latem 2026 roku (prawdopodobnie w sierpniu). Zelnick podkreślił, że choć „wszyscy wiedzą o grze”, firma musi stworzyć odpowiednią „energię” i pokazać fanom, jak produkcja wygląda w rzeczywistości. Zelnick zaznaczył, że marketing musi być „delikatny i autentyczny”, ponieważ GTA 6 to „unikalna forma sztuki”, a nie masowy produkt z taśmy. Branżowi analitycy spodziewają się, że to właśnie latem zobaczymy pierwszy pełnoprawny pokaz czystej rozgrywki (gameplay), a nie tylko sceny na silniku gry.

GramTV przedstawia:

Szef Take-Two odniósł się również do kilku gorących tematów nurtujących społeczność: Zelnick stanowczo zdementował plotki o porzuceniu wydań fizycznych. Gra zadebiutuje jednocześnie w wersji cyfrowej i na płytach (PS5 i Xbox Series X/S). Potwierdzono również, że Rockstar Games nie korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji przy kluczowych elementach kreatywnych – świat gry jest tworzony ręcznie przez deweloperów. Choć oficjalnie nie podano daty, z wypowiedzi partnerów (np. Corsair Gaming) i analityków wynika, że edycja na komputery osobiste może pojawić się na początku 2027 roku (zazwyczaj Rockstar potrzebuje od kilku do kilkunastu miesięcy na port).

Wcześniej informowaliśmy, że jeden z norweskich sklepów, Komplett, ogłosił już nietypową promocję – osoby, które urodzą dziecko dokładnie w dniu premiery (19 listopada 2026 r.), otrzymają kopię gry za darmo.

Źródło:https://gamingbolt.com/grand-theft-auto-6-needs-marketing-to-create-energy-around-november-19-release-says-take-two-ceo

Tagi:

News
Take-Two
Rockstar
Rockstar Games
Grand Theft Auto
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Take-Two Interactive
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 17:52

Ja sobie zrobiłem ostatnio mały reasearch na tematy aktywizmu woke i jak te dwa brązowe klocki mają się do  Rockstara i wyszło na to, i nie jest to odkrywcze w dzisiejszych czasach, że gra będzie na 99% ugrzeczniona. Jedynie pytanie to w jakim stopniu. Strasznie lubię scenariusz w GTA, miks satyry, pazura, przekleństw i błyskotliwości. I humoru:)  I te elementy  oraz fabuła najbardziej mniw właśnie  ciekawią w szóstce. O resztę nie ma się co martwić, bo będzie to poziom zbliżony do RDR2, może nawet większy.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112