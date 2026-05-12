Szykuje się spektakularna klapa oczekiwanego fantasy. Widowisko pochłonęło aż 200 milionów dolarów

Pierwsze prognozy nie są zbyt optymistyczne.

Nadchodzący film Władcy Wszechświata może mieć poważny problem z przyciągnięciem widzów do kin. Według wstępnych prognoz produkcja z He-Manem w roli głównej, przygotowywana przez Amazon MGM Studios, ma zarobić w weekend otwarcia w Ameryce zaledwie 25 milionów dolarów. Władcy Wszechświata – kiepskie prognozy otwarcia filmu w Ameryce. Produkcja jest skazana na porażkę? Taki rezultat byłby bardzo słaby, zwłaszcza że budżet filmu ma wynosić aż 200 milionów dolarów. Przy tak dużych kosztach studio liczy z pewnością na znacznie mocniejsze otwarcie.

Jednym z największych znaków zapytania pozostaje grupa docelowa. Marka He-Man kojarzy się przede wszystkim osobom, które dorastały w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Dzisiejsze dzieci w większości nie mają większego związku z kultowymi zabawkami i serialem animowanym. Z kolei starsi fani, choć wykazują największe zainteresowanie filmem, nie zawsze są grupą zdolną zapewnić wielki sukces kasowy. Tego rodzaju niejasność może okazać się kluczowym problemem dla Amazona. Produkcje familijne zwykle potrzebują jasno określonej publiczności i łatwego punktu wejścia dla nowych odbiorców. W przypadku Władców Wszechświata nie jest jeszcze pewne, czy zainteresowanie marką jest wystarczająco duże, by uzasadnić tak kosztowne widowisko. Dodatkowe kontrowersje budzi udział Jareda Leto. Aktor w ostatnich latach występował w filmach, które nie spełniły oczekiwań finansowych, takich jak Morbius, Dom Gucci, czy ostatnio Tron: Ares. Sam jego udział nie przesądza o porażce, ale przy budżecie sięgającym 200 milionów dolarów jest to kolejny element obarczony ryzykiem.

Są jednak także powody do optymizmu. Film ma bardzo dobrze wypadać na pokazach testowych. Za reżyserię odpowiada Travis Knight, twórca cenionego Kubo i dwie striny oraz Bumblebee, który został wyjątkowo dobrze przyjęty przez krytyków i widzów. Obecnie Władcy Wszechświata wypadają jednak słabiej od konkurencji. Straszny film 6 ma według prognoz osiągnąć ponad 45 milionów dolarów w weekend otwarcia. Z kolei Backrooms, którego budżet wynosi zaledwie 10 milionów dolarów, również celuje w około 25 milionów dolarów wpływów. Fabuła skupi się na powrocie Adama do Eternii po piętnastu latach rozłąki. Odnaleziony Miecz Mocy ponownie połączy go z rodzinnym światem, który zdążył popaść w ruinę pod rządami Skeletora. Bohater, wspierany przez najbliższych sojuszników, będzie musiał zaakceptować swoje przeznaczenie i stać się He-Manem, by ocalić zarówno bliskich, jak i całe królestwo. Przypomnijmy, że Władcy Wszechświata zadebiutują w kinach już 5 czerwca. W kwietniu produkcja doczekała się nowego zwiastuna.

