Path of Exile 2 boi się tylko jednego „goliata” i nie jest nim Diablo 4. Z tą grą nikt nie chce rywalizować

Chociaż to dwie zupełnie inne gry, to Grinding Gear Games potwierdziło, że nie wyda pełnej wersji Path of Exile 2 w połowie listopada.

Premiera pełnej wersji Path of Exile 2 zbliża się wielkimi krokami, ale studio Grinding Gear Games przyznaje, że jest jeden tytuł, z którym wolałoby nie konkurować o uwagę graczy. Mowa oczywiście o Grand Theft Auto 6. Path of Exile 2 – pełna wersja nie wyjdzie w tym samym terminie, co GTA 6 Niedawno studio ogłosiło nowości i zmiany w nadchodzącej aktualizacji gry oznaczonej numerem 0.5.0. Wtedy też poinformowano, że premiery pełnej wersji gry możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. Jonathan Rogers, reżyser Path of Exile, w rozmowie z Chrisem Wilsonem, współtwórcą serii i byłym szefem studia, wyjaśnił, że zazwyczaj harmonogram premier innych gier nie wpływa na plany zespołu. Dotyczy to także konkurencyjnych produkcji z gatunku action-RPG i hack’n’slash..

Szczerze mówiąc, społeczność rozniosłaby nas na strzępy, gdyby uznała, że opóźniamy coś tylko dlatego, że inna gra ma swoją premierę. Tym razem sytuacja wygląda jednak inaczej: Mimo wszystko GTA 6 to pewien problem. Jeśli jest jakaś premiera, której warto unikać, to właśnie tej. Path of Exile 2 pozostaje przede wszystkim grą pecetową, podczas gdy Grand Theft Auto 6 początkowo trafi wyłącznie na konsole. Rogers przyznaje jednak, że skala premiery produkcji Rockstar Games będzie odczuwalna dla całej branży. Rockstar dosłownie wykupi wszystkie media. Jestem pewien, że przeznaczą pieniądze na każdą możliwą formę promocji. Już z tego powodu nie byłoby dobrym pomysłem debiutować nawet w ten sam weekend.

Pełna wersja Path of Exile 2 ma opuścić wczesny dostęp jeszcze przed końcem roku, po ExileCon, które odbędzie się na początku listopada. Oznacza to, że debiut wersji 1.0 przypadnie zaledwie kilka tygodni przed lub po premierze GTA 6 zaplanowanej na 19 listopada 2026 roku. Rogers nie sugeruje, że studio opóźni premierę gry, ale jasno daje do zrozumienia, że dokładna data zostanie dobrana z uwzględnieniem rynkowego kolosa. W końcu pierwsze Path of Exile przez 13 lat zbudowało ogromną społeczność graczy dzięki regularnym aktualizacjom i dużym dodatkom. Chris Wilson zażartował, że Grinding Gear Games od lat funkcjonuje w roli Dawida walczącego z Goliatem, więc mogłoby spróbować zmierzyć się również z Rockstar Games: To Goliat, z którym naprawdę nie chcę się mierzyć – zakończył Rogers.

