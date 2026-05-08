GTA 6 na Nintendo Switch 2? To byłby największy szok tej generacji

Grand Theft Auto 6 na PlayStation 6 i Xbox Series X/S? Ok. Nawet na PC – też OK.

Ale na Nintendo Switch 2? Wydaje się to niemożliwe, tymczasem plotki na ten temat powracają.

Grafika wygenerowana przez AI

Kolejne plotki o Grand Theft Auto 6 na Nintendo Switch 2

Już pod koniec marca o rzekomym istnieniu Grand Theft Auto 6 na Nintendo Switch 2 informował znany leaker, Reece “KiwiTalkz” Reilly. Co więcej, twierdził on, że produkcja Rockstara na konsoli Nintendo ma zadebiutować w tym samym momencie, co na sprzętach od Sony i Microsoftu. Jak nietrudno się domyślić, wiele osób wyśmiało te plotki, uważając je za wręcz absurdalne. I na dobrą sprawę trudno się takim reakcjom dziwić.