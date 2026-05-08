GTA 6 na Nintendo Switch 2? To byłby największy szok tej generacji

Grand Theft Auto 6 na PlayStation 6 i Xbox Series X/S? Ok. Nawet na PC – też OK.
Ale na Nintendo Switch 2? Wydaje się to niemożliwe, tymczasem plotki na ten temat powracają.
Kolejne plotki o Grand Theft Auto 6 na Nintendo Switch 2
Już pod koniec marca o rzekomym istnieniu Grand Theft Auto 6 na Nintendo Switch 2 informował znany leaker, Reece “KiwiTalkz” Reilly. Co więcej, twierdził on, że produkcja Rockstara na konsoli Nintendo ma zadebiutować w tym samym momencie, co na sprzętach od Sony i Microsoftu. Jak nietrudno się domyślić, wiele osób wyśmiało te plotki, uważając je za wręcz absurdalne. I na dobrą sprawę trudno się takim reakcjom dziwić.
Tymczasem inny insider, Nash Weedle, stwierdził, że prace nad GTA 6 na drugiego Switcha zaiste trwają. Jego informator potwierdzi nawet, że zaiste nowe Grand Theft Auto ma trafić na rynek równocześnie na wszystkie konsole obecnej generacji. Sam Weedle dodał jednak, iż nie wierzy w taki obrót spraw. Nie uważa on również, by logo Nintendo Switch 2 pojawiło się na nadchodzącym trzecim zwiastunie. Ma on nawet swoją teorię, dlaczego tak będzie – otóż, jak sądzi, Rockstar nie będzie chciał odwracać uwagi społeczności od samej gry na rzecz np. szokującego portu.
Z jednej strony doniesienia kolejnego źródła każą domniemywać, iż coś faktycznie jest na rzeczy. Z drugiej zaś mówi się, że Grand Theft Auto 6 będzie produkcją ogromną i jednocześnie zaawansowaną technologicznie, trudno więc uwierzyć, że Switch 2 byłby w stanie sobie z nią poradzić, nawet przy pewnych koniecznych uproszczeniach. Gdyby jednak informacje te okazały się prawdą, gracze PC-owi mogliby poczuć się jeszcze bardziej pominięci. Szczególnie, że dopiero co okazało się, iż wydawca GTA 6 nie uznaje ich za “głównych odbiorców”.
