Rockstar oskarżony o zwalczanie związków. Politycy żądają wyjaśnień od twórców GTA 6

O Rockstar Games mówi się głównie z uwagi na nadchodzącą premierę Grand Theft Auto 6. Niemniej to nie wszystko, co dzieje się w firmie.

Rockstar ma też problem z związku ze związkami zawodowymi. I właśnie rozpoczęły się próby zmuszenia go do współpracy.

Czy Rockstar zwalcza związki zawodowe?

Cała sprawa rozbija się o deweloperów, którzy zostali zwolnieni z firmy. Rockstar jako powód tegoż zwolnienia podał rażące uchybienie. Z kolei sami pracownicy odrzucali te zarzuty, twierdząc, że… tak naprawdę nie wiedzą, dlaczego stracili posady. Firma ma bowiem ciągle zmieniać dostarczane im dowody i wyjaśnienia, a czasami nawet zbywać ich milczeniem. Teraz do tematu podpięli się trzej posłowie ze szkockiej Partii Pracy, którzy stanęli po stronie deweloperów. Co więcej, głośno postulują konieczność, by twórcy Grand Theft Auto 6 wreszcie odnieśli się do stawianych im zarzutów i wszystko do końca wyjaśnili.