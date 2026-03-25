Wyciekły detale, jakie pojawią się w GTA 6. Zapowiada się niesamowicie

Mikołaj Berlik
2026/03/25 11:00
Na Reddicie udostępniono, jakie efekty graficzne zobaczymy w wyczekiwanej produkcji.

W świecie, gdzie gracze często narzekają na „stojący w miejscu” realizm, Rockstar Games zdaje się przygotowywać technologiczną bombę. Podczas gdy uwaga branży skupia się na nowinkach sprzętowych, twórcy GTA 6 postanowili dopieścić detale, które mogą całkowicie zmienić odczucia z cyfrowej rozróby.

GTA 6 z „nową generacją” destrukcji – wyciek zdradza niesamowity poziom detali

Były pracownik Rockstar Games przypadkiem ujawnił na swoim profilu LinkedIn, że „szóstka” będzie posiadać zaawansowany, proceduralny system niszczenia szkła. To rozwiązanie ma sprawić, że każda stłuczona szyba w aucie czy witryna sklepowa będzie reagować na uszkodzenia w sposób unikalny i fizycznie poprawny. Informacja wypłynęła dzięki czujności użytkowników Reddita, którzy namierzyli profil programisty graficznego pracującego w Rockstarze w latach 2020–2023. Z opisu jego stanowiska wynikało, że przewodził on pracom nad systemem niszczenia szkła dla pojazdów i rekwizytów, określając go mianem technologii „next-gen”. Choć wzmianka szybko zniknęła z sieci po tym, jak wyciek zyskał rozgłos.

W nowej odsłonie, zamiast jednej, uniwersalnej animacji „pajęczynki” na szybie, szkło ma pękać proceduralnie – zależnie od kąta uderzenia, prędkości pocisku czy siły kolizji. Grając w GTA 6 ujrzymy również realistyczne odłamki i fizyczne zachowanie tafli szkła mają wynieść strzelaniny i pościgi na poziom, którego nie oferuje obecnie żaden inny tytuł z otwartym światem. System ten jest częścią ewolucji silnika RAGE, który już w Red Dead Redemption 2 zachwycał deformacją błota czy śniegu.

Na koniec wspomnijmy, że po kilku przesunięciach, oficjalna data premiery Grand Theft Auto 6 została wyznaczona na 19 listopada 2026 roku. Gra zadebiutuje w pierwszej kolejności na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Ostatnio informowaliśmy m.in. o edycji gry na Nintendo Switch 2 oraz oczekiwaniu na kolejny zwiastun.

FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 12:05

Mafia 2 z 2010 roku z włączonymi efektami PhysX miała dynamiczne szkło, potem też sporo gier miało zaawansowaną fizykę zniżeń, ale hype robi swoje i trawa pachnie lepiej po drugiej stronie płotu

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 11:31

Zastanawiam się na ile Rockstar zrobił tak, jak niektórzy devowie w ostatnim czasie i puszczają jakieś 4-5 różnych wersji informacji po to, aby sprawdzić kto leakuje. 




