Wyciekły detale, jakie pojawią się w GTA 6. Zapowiada się niesamowicie

W świecie, gdzie gracze często narzekają na „stojący w miejscu” realizm, Rockstar Games zdaje się przygotowywać technologiczną bombę. Podczas gdy uwaga branży skupia się na nowinkach sprzętowych, twórcy GTA 6 postanowili dopieścić detale, które mogą całkowicie zmienić odczucia z cyfrowej rozróby.

GTA 6 z „nową generacją” destrukcji – wyciek zdradza niesamowity poziom detali

Były pracownik Rockstar Games przypadkiem ujawnił na swoim profilu LinkedIn, że „szóstka” będzie posiadać zaawansowany, proceduralny system niszczenia szkła. To rozwiązanie ma sprawić, że każda stłuczona szyba w aucie czy witryna sklepowa będzie reagować na uszkodzenia w sposób unikalny i fizycznie poprawny. Informacja wypłynęła dzięki czujności użytkowników Reddita, którzy namierzyli profil programisty graficznego pracującego w Rockstarze w latach 2020–2023. Z opisu jego stanowiska wynikało, że przewodził on pracom nad systemem niszczenia szkła dla pojazdów i rekwizytów, określając go mianem technologii „next-gen”. Choć wzmianka szybko zniknęła z sieci po tym, jak wyciek zyskał rozgłos.

