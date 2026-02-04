Zaloguj się lub Zarejestruj

GTA 5 nadal sprzedaje się jak szalone. Take-Two ujawnia nowe dane

Patrycja Pietrowska
2026/02/04 14:00
Kolejne miliony sprzedanych kopii.

Grand Theft Auto 5 ponownie potwierdza swoją wyjątkową pozycję w historii branży gier wideo. W najnowszym raporcie finansowym Take-Two Interactive poinformowało, że łączna sprzedaż produkcji osiągnęła poziom 225 milionów egzemplarzy. To wyraźny wzrost względem poprzedniego zestawienia, w którym wynik zamykał się na 220 milionach kopii, co pokazuje, że zainteresowanie tytułem nie słabnie mimo upływu lat.

GTA 5 nie zwalnia tempa. Nowy raport finansowy Take-Two zdradza wynik sprzedaży gry

Gra zadebiutowała w 2013 roku i od tego czasu była sukcesywnie udostępniana na kolejnych platformach sprzętowych. GTA 5 trafiło na trzy generacje konsol oraz komputery osobiste, co znacząco wpłynęło na długowieczność projektu i stały napływ nowych odbiorców.

W raporcie finansowym dużą uwagę poświęcono również kondycji Grand Theft Auto Online, które w dalszym ciągu stanowi istotne źródło przychodów. Take-Two zakłada wzrost powtarzalnych wydatków graczy rok do roku na poziomie 17%, przy założeniu dalszego zwiększania aktywności użytkowników trybu sieciowego. W skali całego kwartału wskaźnik ten wzrósł o 23%, natomiast sam tryb online zanotował aż 27-procentowy wzrost. Jest to efekt konsekwentnego dostarczania nowej zawartości oraz regularnego wsparcia usługi.

Mimo znakomitych wyników GTA Online, uwaga rynku coraz częściej skupia się na nadchodzącej kolejnej odsłonie serii. Grand Theft Auto 6 pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów ostatnich lat. Take-Two ponownie potwierdziło, że premiera gry zaplanowana jest na listopad 2026 roku. Jednocześnie zdementowano krążące wcześniej pogłoski dotyczące rezygnacji z wersji pudełkowej, co oznacza, że gracze nadal będą mogli sięgnąć po fizyczne wydanie.

Źródło:https://insider-gaming.com/gta-5-has-sold-225-million-copies/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

