GTA 5 nadal sprzedaje się jak szalone. Take-Two ujawnia nowe dane

Grand Theft Auto 5 ponownie potwierdza swoją wyjątkową pozycję w historii branży gier wideo. W najnowszym raporcie finansowym Take-Two Interactive poinformowało, że łączna sprzedaż produkcji osiągnęła poziom 225 milionów egzemplarzy. To wyraźny wzrost względem poprzedniego zestawienia, w którym wynik zamykał się na 220 milionach kopii, co pokazuje, że zainteresowanie tytułem nie słabnie mimo upływu lat.

GTA 5 nie zwalnia tempa. Nowy raport finansowy Take-Two zdradza wynik sprzedaży gry

Gra zadebiutowała w 2013 roku i od tego czasu była sukcesywnie udostępniana na kolejnych platformach sprzętowych. GTA 5 trafiło na trzy generacje konsol oraz komputery osobiste, co znacząco wpłynęło na długowieczność projektu i stały napływ nowych odbiorców.