Gry z łatwymi osiągnięciami zalewają Xboxa. A wyniki graczy rosną w oczach

Jakub Piwoński
2026/01/29 09:30
Recz tyczy się aż 40% gier wydanych na tej konsoli.

Gamerscore to system punktów na Xboxie, który nagradza graczy za odblokowywanie osiągnięć w grach i służy do pokazywania ich aktywności oraz postępów. Znamy to. Ale co ciekawe, za tym systemem kryje się pewna zależność. Nowy raport serwisu TrueAchievements, który zajmuje się śledzeniem osiągnięć na Xboxie, zwraca uwagę na rosnący problem tzw. shovelware. Chodzi o tanie, niskonakładowe gry tworzone głównie po to, by gracze mogli w kilka minut zdobyć komplet Gamerscore, a nie po to, by oferować sensowną rozgrywkę.

Gracze podbijają sobie wyniki Gamerscore grając w gry z łatwymi osiągnięciami

Z analizy wynika, że w 2025 roku niemal 40% wszystkich gier wydanych na Xboxa stanowiły produkcje określane jako „easy Gamerscore”. Takie tytuły zazwyczaj pozwalają zdobyć standardowe 1000 punktów w bardzo krótkim czasie, a później otrzymują aktualizacje zwiększające pulę nawet do 5000 Gamerscore. Wśród gier najczęściej wskazywanych jako przykłady łatwego Gamerscore pojawiają się m.in. Jumping Taco, Jumping Burger, Butterfly 2, One Step After Fall oraz Energy Cycle Edge. To produkcje, w których komplet osiągnięć można zdobyć w kilka minut, często bez realnego wyzwania czy klasycznej struktury rozgrywki.

Skala zjawiska wyraźnie wzrosła rok do roku. W 2024 na Xboxie (poza programem Creators) ukazało się około 1370 gier, natomiast w 2025 już 2262 – to wzrost o 65%. Z tego aż 881 tytułów, czyli 39%, miało być zaprojektowanych głównie pod szybkie osiągnięcia. Dla porównania, rok wcześniej takich gier było około 290. Raport wskazuje też na praktykę wydawania niemal identycznych gier osobno na Xbox Series X/S, Xbox One i PC, każdorazowo z oddzielną listą osiągnięć. Dzięki temu gracze mogą wielokrotnie zdobywać Gamerscore za praktycznie to samo doświadczenie. Przykładem jest Afil Games, które w samym 2025 roku wydało aż 191 gier, często bardzo podobnych do siebie i słabo ocenianych przez użytkowników.

W efekcie tylko w 2025 roku do ekosystemu Xboxa dodano ponad 63,5 tysiąca osiągnięć wartych łącznie około 3,5 mln Gamerscore. TrueAchievements szacuje, że ponad połowa tej puli pochodziła właśnie z gier typu shovelware. Choć Microsoft wprowadził pewne ograniczenia, problem staje się coraz trudniejszy do zignorowania.

Źródło:https://gamerant.com/nearly-40-of-xbox-games-released-in-2025-were-gamerscore-shovelware/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




