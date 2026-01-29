Gry z łatwymi osiągnięciami zalewają Xboxa. A wyniki graczy rosną w oczach

Gamerscore to system punktów na Xboxie, który nagradza graczy za odblokowywanie osiągnięć w grach i służy do pokazywania ich aktywności oraz postępów. Znamy to. Ale co ciekawe, za tym systemem kryje się pewna zależność. Nowy raport serwisu TrueAchievements, który zajmuje się śledzeniem osiągnięć na Xboxie, zwraca uwagę na rosnący problem tzw. shovelware. Chodzi o tanie, niskonakładowe gry tworzone głównie po to, by gracze mogli w kilka minut zdobyć komplet Gamerscore, a nie po to, by oferować sensowną rozgrywkę.

Gracze podbijają sobie wyniki Gamerscore grając w gry z łatwymi osiągnięciami

Z analizy wynika, że w 2025 roku niemal 40% wszystkich gier wydanych na Xboxa stanowiły produkcje określane jako „easy Gamerscore”. Takie tytuły zazwyczaj pozwalają zdobyć standardowe 1000 punktów w bardzo krótkim czasie, a później otrzymują aktualizacje zwiększające pulę nawet do 5000 Gamerscore. Wśród gier najczęściej wskazywanych jako przykłady łatwego Gamerscore pojawiają się m.in. Jumping Taco, Jumping Burger, Butterfly 2, One Step After Fall oraz Energy Cycle Edge. To produkcje, w których komplet osiągnięć można zdobyć w kilka minut, często bez realnego wyzwania czy klasycznej struktury rozgrywki.