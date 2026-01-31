Były prezes Rockstar North oskarżony w Aktach Epsteina

Doszło do odtajnienia kolejnej porcji tzw. Akt Epsteina, związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina. W efekcie doszło do kolejnych szokujących odkryć.
W aktach przewijają się kolejne znane nazwiska, rozszerzając grono osób oskarżonych lub podejrzanych. W tym gronie pojawiły się nawet osobistości ze świata game devu.
Były prezes Rockstar North w Aktach Epsteina
W odtajnionych aktach pojawiły się zeznania Sarah Ransome, która miała być ofiarą handlu ludźmi prowadzonego przez Epsteina i Ghislaine Maxwell. Rzeczona Ransome twierdzi, iż jednym z tych, którzy dopuścili się na niej napaści seksualnej, miał być Leslie Benzies. Szkot przez wiele lat był jednym z prezesów Rockstar North.
Oskarżenia Ransome względem utytułowanego producenta wyglądały następująco:
Leslie Benzie zachowywał się jakby to on wymyślił rzucanie na mnie pieniędzmi “na prostytutkę”, a potem napastował mnie seksualnie… Dzieci, to właśnie jest to, co robią narkotyki. Potem wykorzystywał to w grach wideo dla rozrywki milionów ludzi!!! To gówno musiało się skądś wziąć – dlaczego nie od faceta, który pomógł wymyślić GTA!!
Leslie odwiedził mnie też w Nowym Jorku i wiedział, co się dzieje. I dał mi pieniądze na rezerwację biletu do NY, gdy przyleciałam 1 września 2006 – sprawdźcie jego bilans bankowy. Sam Houser – spotykałeś mnie wielokrotnie, gdy spotykałam się z Lesliem i teraz przyszedł czas, by wyszło na jaw to, co ty i twoi ludzie z Rockstar North tak naprawdę robicie za kulisami. Dziwię się, że do tej pory nie było przeciwko wam pozwu zbiorowego!!
Jak wynika z powyższych zeznań w sprawę Epsteina rzekomo zamieszany miał być nie tylko Benzies, ale również Sam Houser, czyli współzałożyciel Rockstara. Ten obecny w firmie jest po dziś dzień i miał swój wkład w powstanie wielu odsłon takich serii, jak Grand Theft Auto, Red Dead Redemption czy też Manhunt.
Dość podobnie prezentuje się dorobek Benziesa, chociaż akurat jego już w Rockstar North nie ma. 55-latek w 2014 poszedł na urlop, a dwa lata później definitywnie opuścił firmę. Z czasem pozwał nawet Rockstar i Take-Two Interactive, domagając się 150 milionów w ramach niezapłaconych tantiem. W 2025 roku jego nowe studio, Build a Rocket Boy, wydało MindsEye, które okazało się jednak potężną klapą.
Same Akta Epsteina kolejna raz wstrząsnęły opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych i na świecie. W dokumentach w różnych rolach i odniesieniach przewijają się bowiem największe osobistości współczesnego świata. Wśród nich znajdziemy m.in. premiera Izraela Benjamin Netanyahu, wiceprezydenta USA Ala Gore’a, a także poprzedniego i obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, odpowiednio Joe Bidena i Donalda Trumpa.