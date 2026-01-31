Zaloguj się lub Zarejestruj

Były prezes Rockstar North oskarżony w Aktach Epsteina

Maciej Petryszyn
2026/01/31 14:50
Doszło do odtajnienia kolejnej porcji tzw. Akt Epsteina, związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina. W efekcie doszło do kolejnych szokujących odkryć.

W aktach przewijają się kolejne znane nazwiska, rozszerzając grono osób oskarżonych lub podejrzanych. W tym gronie pojawiły się nawet osobistości ze świata game devu.

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein

Były prezes Rockstar North w Aktach Epsteina

W odtajnionych aktach pojawiły się zeznania Sarah Ransome, która miała być ofiarą handlu ludźmi prowadzonego przez Epsteina i Ghislaine Maxwell. Rzeczona Ransome twierdzi, iż jednym z tych, którzy dopuścili się na niej napaści seksualnej, miał być Leslie Benzies. Szkot przez wiele lat był jednym z prezesów Rockstar North.

Oskarżenia Ransome względem utytułowanego producenta wyglądały następująco:

Leslie Benzie zachowywał się jakby to on wymyślił rzucanie na mnie pieniędzmi “na prostytutkę”, a potem napastował mnie seksualnie… Dzieci, to właśnie jest to, co robią narkotyki. Potem wykorzystywał to w grach wideo dla rozrywki milionów ludzi!!! To gówno musiało się skądś wziąć – dlaczego nie od faceta, który pomógł wymyślić GTA!!

Leslie odwiedził mnie też w Nowym Jorku i wiedział, co się dzieje. I dał mi pieniądze na rezerwację biletu do NY, gdy przyleciałam 1 września 2006 – sprawdźcie jego bilans bankowy. Sam Houser – spotykałeś mnie wielokrotnie, gdy spotykałam się z Lesliem i teraz przyszedł czas, by wyszło na jaw to, co ty i twoi ludzie z Rockstar North tak naprawdę robicie za kulisami. Dziwię się, że do tej pory nie było przeciwko wam pozwu zbiorowego!!

GramTV przedstawia:

Jak wynika z powyższych zeznań w sprawę Epsteina rzekomo zamieszany miał być nie tylko Benzies, ale również Sam Houser, czyli współzałożyciel Rockstara. Ten obecny w firmie jest po dziś dzień i miał swój wkład w powstanie wielu odsłon takich serii, jak Grand Theft Auto, Red Dead Redemption czy też Manhunt.

Dość podobnie prezentuje się dorobek Benziesa, chociaż akurat jego już w Rockstar North nie ma. 55-latek w 2014 poszedł na urlop, a dwa lata później definitywnie opuścił firmę. Z czasem pozwał nawet Rockstar i Take-Two Interactive, domagając się 150 milionów w ramach niezapłaconych tantiem. W 2025 roku jego nowe studio, Build a Rocket Boy, wydało MindsEye, które okazało się jednak potężną klapą.

Same Akta Epsteina kolejna raz wstrząsnęły opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych i na świecie. W dokumentach w różnych rolach i odniesieniach przewijają się bowiem największe osobistości współczesnego świata. Wśród nich znajdziemy m.in. premiera Izraela Benjamin Netanyahu, wiceprezydenta USA Ala Gore’a, a także poprzedniego i obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, odpowiednio Joe Bidena i Donalda Trumpa.

Źródło:https://insider-gaming.com/leslie-benzies-accused-sexual-assault-in-epstein-files/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:23

Ja współczuję Billowi Gatesowi. Jeżeli plotki są prawdziwe to próbował przemycić żonie potajemnie leki przeciw STD po tym jak zaraził się od dziewczyn Epsteina. 




