Były prezes Rockstar North oskarżony w Aktach Epsteina

W odtajnionych aktach pojawiły się zeznania Sarah Ransome, która miała być ofiarą handlu ludźmi prowadzonego przez Epsteina i Ghislaine Maxwell. Rzeczona Ransome twierdzi, iż jednym z tych, którzy dopuścili się na niej napaści seksualnej, miał być Leslie Benzies . Szkot przez wiele lat był jednym z prezesów Rockstar North.

W aktach przewijają się kolejne znane nazwiska, rozszerzając grono osób oskarżonych lub podejrzanych. W tym gronie pojawiły się nawet osobistości ze świata game devu .

Leslie odwiedził mnie też w Nowym Jorku i wiedział, co się dzieje. I dał mi pieniądze na rezerwację biletu do NY, gdy przyleciałam 1 września 2006 – sprawdźcie jego bilans bankowy. Sam Houser – spotykałeś mnie wielokrotnie, gdy spotykałam się z Lesliem i teraz przyszedł czas, by wyszło na jaw to, co ty i twoi ludzie z Rockstar North tak naprawdę robicie za kulisami. Dziwię się, że do tej pory nie było przeciwko wam pozwu zbiorowego!!

Leslie Benzie zachowywał się jakby to on wymyślił rzucanie na mnie pieniędzmi “na prostytutkę”, a potem napastował mnie seksualnie… Dzieci, to właśnie jest to, co robią narkotyki. Potem wykorzystywał to w grach wideo dla rozrywki milionów ludzi!!! To gówno musiało się skądś wziąć – dlaczego nie od faceta, który pomógł wymyślić GTA!!

Jak wynika z powyższych zeznań w sprawę Epsteina rzekomo zamieszany miał być nie tylko Benzies, ale również Sam Houser, czyli współzałożyciel Rockstara. Ten obecny w firmie jest po dziś dzień i miał swój wkład w powstanie wielu odsłon takich serii, jak Grand Theft Auto, Red Dead Redemption czy też Manhunt.

Dość podobnie prezentuje się dorobek Benziesa, chociaż akurat jego już w Rockstar North nie ma. 55-latek w 2014 poszedł na urlop, a dwa lata później definitywnie opuścił firmę. Z czasem pozwał nawet Rockstar i Take-Two Interactive, domagając się 150 milionów w ramach niezapłaconych tantiem. W 2025 roku jego nowe studio, Build a Rocket Boy, wydało MindsEye, które okazało się jednak potężną klapą.

Same Akta Epsteina kolejna raz wstrząsnęły opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych i na świecie. W dokumentach w różnych rolach i odniesieniach przewijają się bowiem największe osobistości współczesnego świata. Wśród nich znajdziemy m.in. premiera Izraela Benjamin Netanyahu, wiceprezydenta USA Ala Gore’a, a także poprzedniego i obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, odpowiednio Joe Bidena i Donalda Trumpa.