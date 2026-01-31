Metal Gear rośnie w siłę, a Silent Hill przyspiesza. Konami ujawnia nowe wyniki sprzedaży

Kultowe serie nadal przyciągają tłumy.

Konami odświeżyło sekcję Digital Entertainment Business na swojej oficjalnej stronie, publikując najnowsze statystyki sprzedaży najważniejszych serii. Wynika z nich, że cykl Metal Gear osiągnął do końca grudnia 2025 roku wynik 65,5 miliona sprzedanych kopii. Oznacza to wzrost o około 400 tysięcy względem danych przekazanych jeszcze w październiku. Konami aktualizuje wyniki sprzedaży Na poprawę rezultatów może wpływać premiera remake’u Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, który trafił na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S w sierpniu 2025 roku. Produkcja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem zarówno wśród wieloletnich fanów marki, jak i nowych graczy.

Wzrost zanotowała także marka Silent Hill. Jeszcze w październiku informowano o 13 milionach sprzedanych egzemplarzy, natomiast najnowsze dane mówią już o 14 milionach. Za poprawę wyników prawdopodobnie odpowiada bardzo dobre przyjęcie Silent Hill f oraz rosnące zainteresowanie przyszłością horrorowej serii.

Tytuł był regularnie wspierany darmowymi aktualizacjami. Jedna z nich, udostępniona w listopadzie, wprowadziła dodatkowy poziom trudności oraz nowe opcje pozwalające pomijać wybrane elementy podczas przechodzenia trybu New Game+. Zaktualizowane zestawienie obejmuje również inne marki Konami. Pawafuru Puroyakyu przekroczyło poziom 26,3 miliona sprzedanych egzemplarzy, Yu-Gi-Oh! osiągnęło 32,5 miliona, a Momotaru Dentetsu zbliża się do granicy 20 milionów z wynikiem 19,9 miliona. Firma ujawniła także dane dotyczące produkcji mobilnych. Jikkyu Pawafuru Puroyakyu pobrano 53 miliony razy, natomiast Professional Baseball Spirits A (Ace) zanotowało 66 milionów instalacji. Jeszcze większe liczby generują projekty dostępne zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i konsolach. EFootball może pochwalić się już 950 milionami pobrań, a Yu-Gi-Oh! Master Duel osiągnęło poziom 90 milionów.

