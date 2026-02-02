Zaloguj się lub Zarejestruj

Grand Theft Auto: Carcer City na półgodzinnej rozgrywce. Projekt już wkrótce do sprawdzenia za darmo

Radosław Krajewski
2026/02/02 12:10
Twórcy podzielili się długim zapisem rozgrywki ze swojej nadchodzącej pracy.

Modder znany jako DeadpoolMKD opublikował dwa nowe materiały prezentujące pół godziny rozgrywki z projektu Grand Theft Auto: Carcer City, działającym na silniku GTA: San Andreas. To kolejna okazja, aby zobaczyć w akcji ambitną modyfikację, która celuje w stworzenie największej i najbardziej szczegółowej metropolii znanej z gier GTA z ery 3D.

Grand Theft Auto: Carcer City

Grand Theft Auto: Carcer City – nowy gameplay

Carcer City w tej wersji to miasto w stanie głębokiego kryzysu. Akcja osadzona została w 2001 roku, a fabuła skupia się na byłym policjancie wciągniętym w brutalny świat lokalnej przestępczości. Upadające firmy, niewydolna infrastruktura i rosnąca w siłę działalność gangów sprawiają, że codzienne przetrwanie staje się wyzwaniem.

Twórca inspirował się między innymi Detroit, Pittsburghiem i Cleveland, a także mroczną estetyką znaną z Manhunt. Efektem są zrujnowane fabryki, niebezpieczne zaułki oraz neonowe bary próbujące utrzymać się przy życiu pośród miejskich ruin.

Według wcześniejszych zapowiedzi demo moda zadebiutuje już 9 marca. Projekt wzbudza spore zainteresowanie, ale jednocześnie pojawiają się obawy związane z polityką Take-Two i Rockstar Games, które w przeszłości wielokrotnie reagowały na nieoficjalne modyfikacje. Na ten moment twórca nie otrzymał jednak żadnego oficjalnego wezwania do usunięcia projektu, co daje fanom nadzieję, że wersja demonstracyjna faktycznie trafi w ręce graczy.

Grand Theft Auto: Carcer City zapowiada się na jeden z najbardziej rozbudowanych fanowskich projektów osadzonych w realiach GTA. Już wkrótce fani sami sprawdzą, czy ambitny mod wypełni czas oczekiwania na Grand Theft Auto 6.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/heres-half-an-hour-from-grand-theft-auto-carcer-city/

