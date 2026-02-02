Grand Theft Auto: Carcer City na półgodzinnej rozgrywce. Projekt już wkrótce do sprawdzenia za darmo

Twórcy podzielili się długim zapisem rozgrywki ze swojej nadchodzącej pracy.
Modder znany jako DeadpoolMKD opublikował dwa nowe materiały prezentujące pół godziny rozgrywki z projektu Grand Theft Auto: Carcer City, działającym na silniku GTA: San Andreas. To kolejna okazja, aby zobaczyć w akcji ambitną modyfikację, która celuje w stworzenie największej i najbardziej szczegółowej metropolii znanej z gier GTA z ery 3D.
Grand Theft Auto: Carcer City – nowy gameplay
Carcer City w tej wersji to miasto w stanie głębokiego kryzysu. Akcja osadzona została w 2001 roku, a fabuła skupia się na byłym policjancie wciągniętym w brutalny świat lokalnej przestępczości. Upadające firmy, niewydolna infrastruktura i rosnąca w siłę działalność gangów sprawiają, że codzienne przetrwanie staje się wyzwaniem.
Twórca inspirował się między innymi Detroit, Pittsburghiem i Cleveland, a także mroczną estetyką znaną z Manhunt. Efektem są zrujnowane fabryki, niebezpieczne zaułki oraz neonowe bary próbujące utrzymać się przy życiu pośród miejskich ruin.
Według wcześniejszych zapowiedzi demo moda zadebiutuje już 9 marca. Projekt wzbudza spore zainteresowanie, ale jednocześnie pojawiają się obawy związane z polityką Take-Two i Rockstar Games, które w przeszłości wielokrotnie reagowały na nieoficjalne modyfikacje. Na ten moment twórca nie otrzymał jednak żadnego oficjalnego wezwania do usunięcia projektu, co daje fanom nadzieję, że wersja demonstracyjna faktycznie trafi w ręce graczy.
Grand Theft Auto: Carcer City zapowiada się na jeden z najbardziej rozbudowanych fanowskich projektów osadzonych w realiach GTA. Już wkrótce fani sami sprawdzą, czy ambitny mod wypełni czas oczekiwania na Grand Theft Auto 6.
