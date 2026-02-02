Grand Theft Auto: Carcer City na półgodzinnej rozgrywce. Projekt już wkrótce do sprawdzenia za darmo

Modder znany jako DeadpoolMKD opublikował dwa nowe materiały prezentujące pół godziny rozgrywki z projektu Grand Theft Auto: Carcer City, działającym na silniku GTA: San Andreas. To kolejna okazja, aby zobaczyć w akcji ambitną modyfikację, która celuje w stworzenie największej i najbardziej szczegółowej metropolii znanej z gier GTA z ery 3D.

Grand Theft Auto: Carcer City – nowy gameplay

Carcer City w tej wersji to miasto w stanie głębokiego kryzysu. Akcja osadzona została w 2001 roku, a fabuła skupia się na byłym policjancie wciągniętym w brutalny świat lokalnej przestępczości. Upadające firmy, niewydolna infrastruktura i rosnąca w siłę działalność gangów sprawiają, że codzienne przetrwanie staje się wyzwaniem.