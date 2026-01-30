Rośnie sceptycyzm deweloperów wobec AI. Wyniki badania mogą zaskakiwać

Branża gier podzielona przez sztuczną inteligencję.

Z najnowszego raportu przygotowanego przez Game Developers Conference wynika, że stosunek twórców do generatywnej sztucznej inteligencji uległ pogorszeniu. Obecnie ponad połowa ankietowanych uważa, że technologia ta negatywnie wpływa na sektor gier. Deweloperzy odwracają się od AI. Ponad połowa uważa ją za zagrożenie dla branży Badanie objęło ponad 2300 specjalistów z całego świata. Około 33% respondentów przyznało, że korzysta z narzędzi generatywnych w pracy, co oznacza wynik zbliżony do tego odnotowanego kilka lat temu. Zmieniła się jednak ogólna ocena technologii. Aż 52% uczestników ankiety stwierdziło, że AI szkodzi branży, podczas gdy dwa lata wcześniej takie zdanie miało jedynie 18% badanych, a rok temu 30%.

Znacznie mniej osób dostrzega w niej pozytywy. Tylko 7% ankietowanych oceniło wpływ AI jako korzystny, co oznacza spadek względem poprzedniego roku. Najbardziej sceptyczni okazali się przedstawiciele zawodów kreatywnych i technicznych, takich jak artyści, projektanci, scenarzyści czy programiści. Raport sugeruje jednocześnie, że z narzędzi generatywnych częściej korzystają osoby zajmujące stanowiska biznesowe i kierownicze. Według danych aż 58% pracowników związanych z obszarem biznesowym deklaruje używanie AI. Wśród kadry wyższego szczebla odsetek wynosi 47%, podczas gdy wśród pracowników niższych poziomów organizacji jest to 29%. Dyrektorzy studiów lokują się pomiędzy tymi grupami z wynikiem 36%.

Warto zaznaczyć, że wykorzystanie sztucznej inteligencji nie zawsze dotyczy tworzenia elementów bezpośrednio trafiających do gier. Najczęściej wskazywanymi zastosowaniami były research i burza mózgów, które wymieniło 81% użytkowników technologii. Kolejne miejsca zajęły zadania biurowe, takie jak odpowiadanie na wiadomości, pomoc przy programowaniu oraz przygotowywanie prototypów. W raporcie przytoczono także anonimowe wypowiedzi uczestników ankiety. Jeden ze zwolenników określił krytykę technologii mianem „moralnej paniki”, a inny twierdził, że pracuje nad platformą pozwalającą użytkownikom samodzielnie tworzyć treści, co w przyszłości mogłoby ograniczyć zapotrzebowanie na deweloperów. Nie brakowało jednak zdecydowanie ostrzejszych opinii przeciwników AI. Część z nich opisywała tę technologię jako rozwiązanie oparte na kradzieży i plagiacie oraz tworzące jedynie mieszankę istniejących wcześniej pomysłów. Jeden z brytyjskich kierowników projektowych stwierdził nawet: „Wolałbym odejść z branży, niż korzystać z generatywnej AI”.

