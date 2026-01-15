Zaloguj się lub Zarejestruj

GTA 5 wciąż nie do zatrzymania. Nawet hity 2025 roku nie dały rady

Patrycja Pietrowska
2026/01/15 19:30
Wyniki mówią same za siebie.

Choć wielu graczy zakładało, że oczekiwanie na GTA 6 w końcu odbije się na wynikach sprzedaży poprzedniej części serii, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Z opublikowanych przez PlayStation zestawień dotyczących najczęściej pobieranych gier w 2025 roku wynika, że GTA 5 wyprzedziło niemal wszystkie inne produkcje na konsoli PlayStation 5, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Co istotne, statystyki obejmują wyłącznie sprzedaż cyfrową.

GTA 5 wciąż rządzi na PS5. Dwunastoletnia gra bije nowe hity sprzedaży

Na amerykańskim rynku najczęściej pobieraną grą na PS5 okazało się NBA 2K26, natomiast w Europie pierwsze miejsce zajęło EA Sports FC 26, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę popularność piłki nożnej na tym kontynencie. Mimo to produkcja studia Rockstar Games uplasowała się tuż za liderami, a w wielu przypadkach pozostawiła w tyle znacznie nowsze tytuły.

W Europie GTA 5 było drugą najlepiej sprzedającą się grą na PS5 w 2025 roku, ustępując jedynie Battlefield 6, który zanotował wyjątkowo mocny start. W Stanach Zjednoczonych sytuacja wyglądała podobnie, co tylko podkreśla skalę sukcesu produkcji wydanej pierwotnie w 2013 roku. Łączna sprzedaż GTA 5 przekroczyła już 220 milionów egzemplarzy.

Na tle wyników innych hitów z 2025 roku rezultat ten robi jeszcze większe wrażenie. ARC Raiders, które przyciągało setki tysięcy graczy jednocześnie na Steamie i sprzedało się w ponad 12 milionach egzemplarzy, nie zdołało przebić wyniku GTA 5. Podobnie stało się w przypadku Ghost of Yotei, którego sprzedaż rozwija się bardzo dynamicznie, oraz Clair Obscur: Expedition 33, uznawanego za jedną z najgłośniejszych premier roku i zdobywcę tytułu Gry Roku.

Wiele wskazuje na to, że jedynym czynnikiem mogącym realnie spowolnić sprzedaż GTA 5 będzie faktyczna premiera GTA 6. Nawet wtedy jednak trudno zakładać gwałtowne załamanie wyników. Do debiutu nowej odsłony wciąż pozostaje sporo czasu, a w tym okresie GTA 5 może sprzedać kolejne kilkanaście milionów kopii, co ponownie zapewni mu miejsce w czołówce rocznych zestawień sprzedaży na PlayStation.

Źródło:https://www.thegamer.com/gta-5-best-selling-ps5-games-2025/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

