GTA 5 wciąż nie do zatrzymania. Nawet hity 2025 roku nie dały rady

Choć wielu graczy zakładało, że oczekiwanie na GTA 6 w końcu odbije się na wynikach sprzedaży poprzedniej części serii, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Z opublikowanych przez PlayStation zestawień dotyczących najczęściej pobieranych gier w 2025 roku wynika, że GTA 5 wyprzedziło niemal wszystkie inne produkcje na konsoli PlayStation 5, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Co istotne, statystyki obejmują wyłącznie sprzedaż cyfrową.

GTA 5 wciąż rządzi na PS5. Dwunastoletnia gra bije nowe hity sprzedaży

Na amerykańskim rynku najczęściej pobieraną grą na PS5 okazało się NBA 2K26, natomiast w Europie pierwsze miejsce zajęło EA Sports FC 26, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę popularność piłki nożnej na tym kontynencie. Mimo to produkcja studia Rockstar Games uplasowała się tuż za liderami, a w wielu przypadkach pozostawiła w tyle znacznie nowsze tytuły.