Gracze pokochali ten survival. Świetny wynik sprzedaży niezależnej gry o wspinaczce

Patrycja Pietrowska
2026/02/03 17:00
Cairn szybko zdobywa uznanie graczy.

Debiutancki weekend okazał się wyjątkowo udany dla studia The Game Bakers. Ich najnowsza produkcja, Cairn, osiągnęła sprzedaż na poziomie 200 tysięcy egzemplarzy w ciągu pierwszych dni obecności na rynku. Studio poinformowało o osiągnięciu za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając znaczenie tego rezultatu w kontekście skali projektu.

Cairn
Cairn

Cairn przebija się na rynku. Znamy wynik sprzedaży

Cairn spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno wśród graczy, jak i recenzentów. Akcja gry koncentruje się na losach bohaterki o imieniu Aava, która podejmuje próbę zdobycia niebezpiecznego szczytu Mount Kami. Rozgrywka opiera się na swobodnym poruszaniu się po niemal każdej powierzchni, choć możliwość wspinania się nie zawsze oznacza, że dana trasa będzie bezpieczna lub opłacalna. Gracz musi stale podejmować decyzje dotyczące drogi, jednocześnie kontrolując zapasy i dbając o przetrwanie w ekstremalnych warunkach. Głód, pragnienie oraz niskie temperatury stanowią stałe zagrożenie i wymuszają ostrożne planowanie kolejnych etapów wyprawy.

Realistyczna symulacja w grze Cairn pozwala na intuicyjną wspinaczkę – odnajduj najlepsze punkty oparcia i płynnie kontroluj ułożenie dłoni i stóp za pomocą prostego sterowania. Dostosowuj swoją postawę, poziom wysiłku i balans do bieżącej sytuacji – chwila nieuwagi może zakończyć się upadkiem! – brzmi opis gry.

Szybkie osiągnięcie wysokiego wyniku sprzedaży potwierdza, że Cairn trafiło w oczekiwania odbiorców poszukujących świeżych pomysłów i nieszablonowych mechanik. Dla The Game Bakers to dowód na to, że konsekwentnie rozwijana wizja oraz odwaga w eksperymentowaniu mogą przełożyć się na realny sukces rynkowy już na starcie.

GramTV przedstawia:

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Cairn dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Gra ukazała się 29 stycznia 2026 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/cairns-opening-weekend-sees-it-scale-new-heights-with-200000-sales

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

