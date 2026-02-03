Gracze pokochali ten survival. Świetny wynik sprzedaży niezależnej gry o wspinaczce

Debiutancki weekend okazał się wyjątkowo udany dla studia The Game Bakers. Ich najnowsza produkcja, Cairn, osiągnęła sprzedaż na poziomie 200 tysięcy egzemplarzy w ciągu pierwszych dni obecności na rynku. Studio poinformowało o osiągnięciu za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając znaczenie tego rezultatu w kontekście skali projektu.

Cairn przebija się na rynku. Znamy wynik sprzedaży

Cairn spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno wśród graczy, jak i recenzentów. Akcja gry koncentruje się na losach bohaterki o imieniu Aava, która podejmuje próbę zdobycia niebezpiecznego szczytu Mount Kami. Rozgrywka opiera się na swobodnym poruszaniu się po niemal każdej powierzchni, choć możliwość wspinania się nie zawsze oznacza, że dana trasa będzie bezpieczna lub opłacalna. Gracz musi stale podejmować decyzje dotyczące drogi, jednocześnie kontrolując zapasy i dbając o przetrwanie w ekstremalnych warunkach. Głód, pragnienie oraz niskie temperatury stanowią stałe zagrożenie i wymuszają ostrożne planowanie kolejnych etapów wyprawy.