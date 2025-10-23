Gram.pl na Poznań Game Arena 2025 – atrakcje, konkursy i wyjątkowe strefy dla graczy

Oto podsumowanie wszystkiego, co dla Was przygotowaliśmy na tegorocznej edycji Poznań Game Arena!
W tym roku redakcja Gram.pl ponownie pojawi się na targach Poznań Game Arena, które odbędą się w dniach 24–26 października 2025 roku w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich – nasze stoisko pojawi się na hali numer 5. Podczas wydarzenia na odwiedzających czekać będzie mnóstwo atrakcji przygotowanych wspólnie z partnerami takimi jak Intel, Havit, Eaton, Bosch, XPG, Actina i Iiyama.
Gram.pl na Poznań Game Arena 2025 – wszystkie atrakcje
Każdego dnia wydarzenia na najlepszego uczestnika czekać będzie nowoczesny procesor Intel, a dodatkowo odwiedzający stoisko będą mogli spróbować swoich sił w pojedynkach 1v1 w Counter-Strike 2, starciach w Tekken 8 na Arcade Stickach od MadCatz oraz testach sprzętu gamingowego marek Actina, Intel i Havit.
Eaton i konkurs siłowy – „Test Your Might” na PGA 2025
Goście strefy Bosch otrzymają karty z przepisami na szybkie dania dla graczy, będą mogli spróbować wybranych potraw i napić się kawy z ekspresu Siemens. Dodatkowo w strefie znajdą się dwa stanowiska z grą Cooking Simulator, przygotowane we współpracy z Cenegą.
