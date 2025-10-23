Zaloguj się lub Zarejestruj

Gram.pl na Poznań Game Arena 2025 – atrakcje, konkursy i wyjątkowe strefy dla graczy

Mikołaj Berlik
2025/10/23 19:15
Oto podsumowanie wszystkiego, co dla Was przygotowaliśmy na tegorocznej edycji Poznań Game Arena!

W tym roku redakcja Gram.pl ponownie pojawi się na targach Poznań Game Arena, które odbędą się w dniach 24–26 października 2025 roku w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich – nasze stoisko pojawi się na hali numer 5. Podczas wydarzenia na odwiedzających czekać będzie mnóstwo atrakcji przygotowanych wspólnie z partnerami takimi jak Intel, Havit, Eaton, Bosch, XPG, Actina i Iiyama.

Gram.pl na Poznań Game Arena 2025 – wszystkie atrakcje

Jedną z głównych atrakcji tegorocznej strefy Gram.pl będzie konkurs zorganizowany we współpracy z Intel i Actina. Uczestnicy zmierzą się w trzech etapach – quizie wiedzy marki Intel, rozgrywce w Battlefield 6 z wykorzystaniem kamizelki haptycznej oraz próbie czasowej w symulatorze Assetto Corsa na wirtualnym torze.

Każdego dnia wydarzenia na najlepszego uczestnika czekać będzie nowoczesny procesor Intel, a dodatkowo odwiedzający stoisko będą mogli spróbować swoich sił w pojedynkach 1v1 w Counter-Strike 2, starciach w Tekken 8 na Arcade Stickach od MadCatz oraz testach sprzętu gamingowego marek Actina, Intel i Havit.

Eaton i konkurs siłowy – „Test Your Might” na PGA 2025

Nowością w tegorocznym programie będzie nietypowy konkurs siłowy przygotowany przez firmę Eaton, producenta zasilaczy UPS. Uczestnicy zmierzą się w wyzwaniu polegającym na jak najdłuższym utrzymaniu zasilacza UPS przed sobą. Wymaga to zarówno siły, jak i wytrzymałości – a na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.

Bosch – kuchnia gracza w nowym wydaniu

Na stoisku Bosch, zlokalizowanym w hali numer 5, stanowisko 48, odwiedzający poznają nowoczesną stronę domowego gotowania. W centrum uwagi znajdzie się frytownica beztłuszczowa Bosch Serie 4 Air Fryer MAFS2462B, która pozwala przygotowywać zdrowe potrawy nawet o 95% mniej tłuste niż w tradycyjnym smażeniu. Urządzenie skraca czas przygotowywania posiłków i oferuje równomierne przyrumienienie dań dzięki systemowi dual heating.

GramTV przedstawia:

Goście strefy Bosch otrzymają karty z przepisami na szybkie dania dla graczy, będą mogli spróbować wybranych potraw i napić się kawy z ekspresu Siemens. Dodatkowo w strefie znajdą się dwa stanowiska z grą Cooking Simulator, przygotowane we współpracy z Cenegą.

Widzimy się już w dniach 24–26 października 2025 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po raz kolejny przypominamy także o przecenach, jakie pojawilły się z okazji wydarzenia w serwisie Sferis.pl.

Rozpiskę biletów oraz istotnych godzin znajdziecie w jednym z wcześniejszych newsów opisujących naszą działalność na Poznań Game Arena 2025.

