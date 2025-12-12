Twórca The Last of Us ujawnia nową grę na TGA 2025. Oto tajemnicze Coven of the Chicken Foot

Opowieść bez dialogów i niezwykły towarzysz.

Studio Wildflower Interactive wykorzystało scenę The Game Awards 2025 do oficjalnego ogłoszenia swojego pierwszego projektu, zatytułowanego Coven of the Chicken Foot. Ceremonia ta, słynąca z nagradzania największych osiągnięć w branży gier wideo, stanowiła idealne tło dla zaprezentowania nowego tytułu szerszej publiczności. Już wcześniej, w okresie poprzedzającym galę, Geoff Keighley podgrzał atmosferę, udostępniając trzydziestosekundowy materiał wideo. Nowa gra Bruce’a Straleya odsłonięta na TGA – zapowiedź Coven of the Chicken Foot Od momentu ogłoszenia wiadomo było, że Bruce Straley, który wcześniej pełnił funkcję reżysera w The Last of Us, zamierzał ujawnić swoją nową produkcję podczas The Game Awards 2025. Informacje ujawnione dotychczas na temat Coven of the Chicken Foot są niezwykle ograniczone, a sama zapowiedź jest bardzo enigmatyczna. Na platformie Steam pojawiła się już jednak karta produktu, która pozwala przyjrzeć się tytułowi nieco bliżej.

Gracze wcielają się w nietypową protagonistkę, wiedźmę imieniem Gertie, której największą siłą okazują się stanowczość i troska. Fabuła koncentruje się na misji Gertie, która od dawna oczekiwała na moment udowodnienia swojej wartości sabatowi. Gertie nie jest klasyczną bohaterką akcji – nie będzie używać mieczy ani wykonywać podwójnych skoków, by pokonywać przeszkody. Zamiast tego, by przetrwać i sprostać niebezpieczeństwom, musi nauczyć się efektywnie współpracować i dostosowywać się do swojego dziwacznego towarzysza. Ważnym aspektem gry jest „grywalny związek” Gertie z towarzyszem. W miarę pogłębiania się więzi między Gertie a stworem, co jest przedstawiane w subtelny, ale wzruszający sposób, gracz zyskuje lepsze zrozumienie otaczającego świata.

Świat gry jest częściowo otwarty, bogaty w systemy i wspierany przemyślanym opowiadaniem środowiskowym. Historia w Coven of the Chicken Foot jest opowiadana bez słów. Intencjonalnie, duet nie dzieli wspólnego języka, co ma skłonić użytkowników do samodzielnego odkrywania prawdziwych intencji stworzenia. Gracze będą mieli okazję eksplorować porzucone lochy, bujne lasy, oświetlone pochodniami jaskinie, katakumby poległych bohaterów, a nawet zdradzieckie, błotniste mokradła, które są śmiertelnie niebezpieczne dla każdego śmiałka. Data premiery Coven of the Chicken Foot pozostaje obecnie tajemnicą. Zainteresowani mogą dodać produkcję do listy życzeń na platformie Steam.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



