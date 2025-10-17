Bosch na Poznań Game Arena – kuchnia gracza w nowym wydaniu

Odkryj magię systemu dual heating. Ciepło dociera zarówno z góry, jak i z dołu urządzenia, gwarantując równomierne przyrumienienie potraw. Ciesz się perfekcyjnie złocistym wykończeniem ulubionych dań, minimalizując konieczność ich obracania podczas gotowania.

Frytkownica beztłuszczowa Bosch Serie 4 skraca czas przygotowywania posiłków nawet o 60%, dzięki czemu spędzasz mniej czasu w oczekiwaniu na danie, a więcej na delektowaniu się posiłkiem.

Na tegorocznych targach Poznań Game Arena w hali numer 5, na stanowisku 48, marka Bosch przygotowała specjalną strefę dla odwiedzających. W centrum uwagi znajdzie się frytkownica beztłuszczowa Bosch Serie 4 Air Fryer MAFS2462B, zaprojektowana z myślą o szybkim i zdrowym przygotowywaniu posiłków. Oto, jakimi funkcjami się on wyróżnia:

Marka Bosch po raz pierwszy pojawi się na targach Poznań Game Arena . Producent sprzętu AGD zaprezentuje swoje urządzenia przydatne w codziennym życiu graczy, z naciskiem na zdrowe i szybkie gotowanie.

3. Smażone potrawy w lżejszej wersji.

Zdrowa wersja Twoich ulubionych potraw. Masz ochotę na chrupiące przyjemności, ale martwisz się o zdrowie i kalorie? Nasz Air Fryer pozwala przygotować ulubione smażone potrawy z minimalną ilością tłuszczu (nawet do 95% mniej tłuszczu)*.

Na stoisku marki Bosch odwiedzający znajdą nie tylko sprzęt kuchenny, ale też inspiracje kulinarne – rozdawane będą specjalne karty z przepisami na szybkie, energetyczne i zdrowe dania dla graczy, a wybrane potrawy będzie można spróbować na miejscu. Dla tych, którzy zatrzymają się na dłużej, przygotowano świeżą kawę z ekspresu Bosch, a w strefie gamingowej czekają dwa stanowiska ACTINA z grą Cooking Simulator dzięki partnerstwu z firmą Cenega. Dodatkowo wybrane urządzenia Bosch będzie można kupić online na stronie sferis.pl lub bezpośrednio na stoisku Sferis w Hali nr 6.

Przypomnijmy, że każdego dnia targów Poznań Game Arena uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w wyjątkowym konkursie organizowanym przez Gram.pl, Actina i Intel. Rywalizacja składa się z trzech etapów: quizu wiedzy o marce Intel, rozgrywki w Battlefield 6 z wykorzystaniem kamizelki haptycznej oraz próby czasowej w symulatorze Assetto Corsa na wirtualnym Torze Poznań. Uczestnicy, którzy najlepiej poradzą sobie we wszystkich zadaniach, staną przed szansą zdobycia nagrody głównej – nowoczesnego procesora Intel, przyznawanego każdego dnia wydarzenia.

Tegoroczna edycja Poznań Game Arena odbędzie się w dniach 24–26 października 2025 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jedno z największych wydarzeń gamingowych w Europie, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów gier, twórców, streamerów i producentów sprzętu.