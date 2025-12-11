Wielka uczta dla fanów gier niezależnych. Day of the Devs 2025 zaprezentowało 21 najbardziej obiecujących tytułów roku

Tradycyjnie, tuż przed galą The Game Awards, odbyła się prezentacja Day of the Devs, która jest dedykowana promowaniu najlepszych i najciekawszych nadchodzących gier niezależnych. Wydarzenie miało miejsce 10 grudnia 2025 roku i objęło łącznie dwadzieścia jeden produkcji. W trakcie pokazu ujawniono zarówno zupełnie nowe tytuły, jak i dostarczono świeżych informacji na temat gier wcześniej zapowiedzianych.

Day of the Devs przed TGA. Pokaz ujawnił 21 wyjątkowych gier

Wśród zaprezentowanych gier znalazł się Astromine, kooperacyjny survival osadzony w systemie słonecznym, w którym wszystko, co istnieje – planety, stworzenia i struktury – zbudowane jest z wokseli i podlega realistycznej fizyce. Innym intrygującym tytułem jest Awaysis, bijatyka w lochach, wykorzystująca rewolucyjne mechaniki oparte na fizyce. Big Hops to z kolei platformówka akcji, w której gracz wciela się w żabę o imieniu Hop, porwaną przez ducha Dissa. Aby powrócić do rodziny, Hop musi zbierać części statków powietrznych na trzech ogromnych, ręcznie wykonanych światach.