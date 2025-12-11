Wielka uczta dla fanów gier niezależnych. Day of the Devs 2025 zaprezentowało 21 najbardziej obiecujących tytułów roku

Tradycyjnie, tuż przed galą The Game Awards, odbyła się prezentacja Day of the Devs, która jest dedykowana promowaniu najlepszych i najciekawszych nadchodzących gier niezależnych. Wydarzenie miało miejsce 10 grudnia 2025 roku i objęło łącznie dwadzieścia jeden produkcji. W trakcie pokazu ujawniono zarówno zupełnie nowe tytuły, jak i dostarczono świeżych informacji na temat gier wcześniej zapowiedzianych.
Day of the Devs przed TGA. Pokaz ujawnił 21 wyjątkowych gier
Wśród zaprezentowanych gier znalazł się Astromine, kooperacyjny survival osadzony w systemie słonecznym, w którym wszystko, co istnieje – planety, stworzenia i struktury – zbudowane jest z wokseli i podlega realistycznej fizyce. Innym intrygującym tytułem jest Awaysis, bijatyka w lochach, wykorzystująca rewolucyjne mechaniki oparte na fizyce. Big Hops to z kolei platformówka akcji, w której gracz wciela się w żabę o imieniu Hop, porwaną przez ducha Dissa. Aby powrócić do rodziny, Hop musi zbierać części statków powietrznych na trzech ogromnych, ręcznie wykonanych światach.
Dla fanów eksploracji i zbieractwa, Demon Tides oferuje podróż przez rozległe oceany Ragnar’s Rock. Dogpile jest natomiast grą typu deck builder w stylu roguelike, koncentrującą się na łączeniu uroczych psów w większe stworzenia, dostosowywaniu ich za pomocą specjalnych cech i dopracowywaniu talii. Z kolei Frog Sqwad to slapstickowa, oparta na fizyce gra wieloosobowa, w której do ośmiu graczy szturmuje kanały w imieniu Króla Bagien.
Prezentację uzupełniły bardziej unikatowe i mroczne pozycje. Lucid Falls to survival w koszmarnym śnie, w którym bohater musi walczyć o przetrwanie w surrealistycznych światach, zmagając się z przerażającymi stworzeniami, przesuwającą się grawitacją i wyzwaniami zginającymi rzeczywistość. Natomiast Soundgrass to pierwszoosobowa gra eksploracyjno-logiczna, w której muzyka i dźwięk stanowią podstawowe mechaniki rozgrywki. Rośliny na planecie emitują dźwięki i na nie reagują, a gracze używają Sfery Dźwięku i Sfery Światła, aby nimi sterować i odkrywać sekrety planety.
Zaprezentowane zostało również Scramble Knights Royale, battle royale inspirowane klasycznymi grami przygodowymi w stylu Legend of Zelda. Dzięki tak zróżnicowanej ofercie, Day of the Devs 2025 ponownie udowodniło, że jest ważnym punktem na mapie wydarzeń gamingowych. Poniżej znajdują się wszystkie zapowiedzi.
