Gram.pl na Poznań Game Arena 2025. Zagraj w Battlefield 6, sprawdź komputery Actina i wygraj procesor Intel!

2025/10/15 19:00
Gram.pl przygotowuje kolejne niespodzianki na Poznań Game Arena. Tym razem wraz z Intel i Actina mamy dla was konkurs z cennymi nagrodami!

Pierwszą z niespodzianek, jakie przygotowaliśmy na tegoroczne PGA, będzie możliwość zagrania na komputerach Actina z procesorami Intel oraz udział w specjalnym konkursie, w którym każdego dnia wydarzenia do wygrania będzie nowy procesor Intel.

Szczegóły strefy Gram.pl na tegorocznym PGA

Poznań Game Arena 2025 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim – strefa przygotowana przez Gram.pl, ACTINA, Intel i partnerów. W tym roku zapraszamy graczy do wyjątkowych atrakcji, rywalizacji i stanowisk, które pozwolą poczuć ducha najnowszych technologii gamingowych.

Strefa Gram.pl na PGA 2025 – konkurs z procesorem w roli głównej.

Każdego dnia PGA odwiedzający będą mogli wziąć udział w wyjątkowym konkursie z atrakcyjną nagrodą – procesorem Intel. Aby zawalczyć o wygraną, uczestnicy przejdą przez trzy etapy:

  • Quiz wiedzy o marce Intel – sprawdź swoją znajomość technologii, innowacji i historii marki.
  • Battlefield 6 z kamizelką haptyczną – poczuj każdy wybuch i odrzut, grając w najnowszą odsłonę kultowej serii FPS.
  • Symulator wyścigowy Assetto Corsa – Tor Poznań – weź udział w próbie czasowej i zostań najszybszym graczem dnia!

GramTV przedstawia:

Na koniec każdego dnia PGA wyłoniony zostanie zwycięzca, na którego czeka nagroda główna – procesor marki Intel!

Na innych stanowiskach strefy Gram.pl będzie można również:

  • zmierzyć się 1v1 w Counter-Strike 2,
  • stoczyć widowiskowe pojedynki w Tekken 8 na profesjonalnych Arcade Stickach od MadCatz,
  • przetestować sprzęt ACTINA, Intel i HAVIT,
  • sprawdzić wiele innych atrakcji, które ujawnimy w kolejnych dniach przed rozpoczęciem wydarzenia.

Tegoroczna edycja Poznań Game Arena odbędzie się w dniach 24–26 października 2025 roku w Pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jedno z największych wydarzeń gamingowych w Europie, gromadzące graczy, twórców, influencerów i producentów sprzętu z całego świata. Więcej szczegółów na temat imprezy znajdziesz tutaj!

W strefie Gram.pl czekają Was emocje, rywalizacja i masa niespodzianek – a to dopiero początek atrakcji, które zdradzimy już wkrótce. Ogólną rozpiskę tego, co przygotowujemy znajdziecie tutaj.

