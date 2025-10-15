Gram.pl na Poznań Game Arena 2025. Zagraj w Battlefield 6, sprawdź komputery Actina i wygraj procesor Intel!

Gram.pl przygotowuje kolejne niespodzianki na Poznań Game Arena. Tym razem wraz z Intel i Actina mamy dla was konkurs z cennymi nagrodami!

Pierwszą z niespodzianek, jakie przygotowaliśmy na tegoroczne PGA, będzie możliwość zagrania na komputerach Actina z procesorami Intel oraz udział w specjalnym konkursie, w którym każdego dnia wydarzenia do wygrania będzie nowy procesor Intel.

Szczegóły strefy Gram.pl na tegorocznym PGA

Poznań Game Arena 2025 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim – strefa przygotowana przez Gram.pl, ACTINA, Intel i partnerów. W tym roku zapraszamy graczy do wyjątkowych atrakcji, rywalizacji i stanowisk, które pozwolą poczuć ducha najnowszych technologii gamingowych.