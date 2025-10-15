Gram.pl na Poznań Game Arena 2025. Zagraj w Battlefield 6, sprawdź komputery Actina i wygraj procesor Intel!

Gram.pl przygotowuje kolejne niespodzianki na Poznań Game Arena. Tym razem wraz z Intel i Actina mamy dla was konkurs z cennymi nagrodami!
Pierwszą z niespodzianek, jakie przygotowaliśmy na tegoroczne PGA, będzie możliwość zagrania na komputerach Actina z procesorami Intel oraz udział w specjalnym konkursie, w którym każdego dnia wydarzenia do wygrania będzie nowy procesor Intel.
Szczegóły strefy Gram.pl na tegorocznym PGA
Poznań Game Arena 2025 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim – strefa przygotowana przez Gram.pl, ACTINA, Intel i partnerów. W tym roku zapraszamy graczy do wyjątkowych atrakcji, rywalizacji i stanowisk, które pozwolą poczuć ducha najnowszych technologii gamingowych.
Strefa Gram.pl na PGA 2025 – konkurs z procesorem w roli głównej.
Każdego dnia PGA odwiedzający będą mogli wziąć udział w wyjątkowym konkursie z atrakcyjną nagrodą – procesorem Intel. Aby zawalczyć o wygraną, uczestnicy przejdą przez trzy etapy:
Quiz wiedzy o marce Intel – sprawdź swoją znajomość technologii, innowacji i historii marki.
Battlefield 6 z kamizelką haptyczną – poczuj każdy wybuch i odrzut, grając w najnowszą odsłonę kultowej serii FPS.
Symulator wyścigowy Assetto Corsa – Tor Poznań – weź udział w próbie czasowej i zostań najszybszym graczem dnia!
Na koniec każdego dnia PGA wyłoniony zostanie zwycięzca, na którego czeka nagroda główna – procesor marki Intel!
Na innych stanowiskach strefy Gram.pl będzie można również:
zmierzyć się 1v1 w Counter-Strike 2,
stoczyć widowiskowe pojedynki w Tekken 8 na profesjonalnych Arcade Stickach od MadCatz,
przetestować sprzęt ACTINA, Intel i HAVIT,
sprawdzić wiele innych atrakcji, które ujawnimy w kolejnych dniach przed rozpoczęciem wydarzenia.
Tegoroczna edycja Poznań Game Arena odbędzie się w dniach 24–26 października 2025 roku w Pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jedno z największych wydarzeń gamingowych w Europie, gromadzące graczy, twórców, influencerów i producentów sprzętu z całego świata. Więcej szczegółów na temat imprezy znajdziesz tutaj!
