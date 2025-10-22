Gram.pl na PGA 2025 z kolejną atrakcją. Eaton zaprasza na konkurs siłowy

Na stoisku Gram.pl nie zabraknie emocji, a do grona atrakcji dołącza kolejny konkurs… tym razem sprawdzający waszą sprawność fizyczną!

Na odwiedzających stoisko Gram.pl czeka wyzwanie wymagające nie tylko siły, ale i wytrwałości. Eaton zaprasza uczestników do nietypowego konkursu, w którym zadaniem będzie utrzymanie zasilacza UPS przed sobą przez jak najdłuższy czas. Dla najlepszych przygotowano atrakcyjne nagrody, więc warto spróbować swoich sił i sprawdzić, jak długo uda się wytrzymać z urządzeniem w rękach – TEST YOUR MIGHT! (jakby to powiedział Shao Khan w Mortal Kombat).

Gram.pl po raz kolejny pojawi się na targach Poznań Game Arena, które w 2025 roku zapowiadają się naprawdę widowiskowo. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, a dziś poznaliśmy kolejną – konkurs siłowy przygotowany wspólnie z firmą Eaton, producentem zasilaczy UPS.

Przypomnijmy, że każdego dnia targów Poznań Game Arena uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w wyjątkowym konkursie organizowanym przez Gram.pl, Actina i Intel. Rywalizacja składa się z trzech etapów: quizu wiedzy o marce Intel, rozgrywki w Battlefield 6 z wykorzystaniem kamizelki haptycznej oraz próby czasowej w symulatorze Assetto Corsa na wirtualnym Torze Poznań. Uczestnicy, którzy najlepiej poradzą sobie we wszystkich zadaniach, staną przed szansą zdobycia nowoczesnego procesora Intel – nagrody głównej przyznawanej każdego dnia wydarzenia.

Warto też odwiedzić halę numer 5, stanowisko 48, gdzie marka Bosch przygotowała specjalną strefę dla odwiedzających. W centrum uwagi znajdzie się frytownica beztłuszczowa Bosch Serie 4 Air Fryer MAFS2462B, która pozwala na szybkie i zdrowe przygotowywanie posiłków. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą połączyć technologię z codziennym komfortem.

Tegoroczne targi Poznań Game Arena odbędą się w dniach 24-26 października w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Warto również wspomnieć, że z okazji wydarzenia w sklepie Sferis.pl pojawiły się wyjątkowe promocje.