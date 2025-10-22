Gram.pl na PGA 2025 z kolejną atrakcją. Eaton zaprasza na konkurs siłowy

Gram.pl po raz kolejny pojawi się na targach Poznań Game Arena, które w 2025 roku zapowiadają się naprawdę widowiskowo. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, a dziś poznaliśmy kolejną – konkurs siłowy przygotowany wspólnie z firmą Eaton, producentem zasilaczy UPS.
Konkurs z Eatonem – kto dłużej utrzyma UPS-a?
Na odwiedzających stoisko Gram.pl czeka wyzwanie wymagające nie tylko siły, ale i wytrwałości. Eaton zaprasza uczestników do nietypowego konkursu, w którym zadaniem będzie utrzymanie zasilacza UPS przed sobą przez jak najdłuższy czas. Dla najlepszych przygotowano atrakcyjne nagrody, więc warto spróbować swoich sił i sprawdzić, jak długo uda się wytrzymać z urządzeniem w rękach – TEST YOUR MIGHT! (jakby to powiedział Shao Khan w Mortal Kombat).
