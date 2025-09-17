Gram.pl na Poznań Game Arena 2025. Szykujcie się na wspólne granie i konkursy

Na tegorocznym PGA nie zabraknie naszego stoiska.

Gram.pl po raz kolejny pojawi się na największych targach gier w Polsce! Redakcja wraz z marką Actina przygotuje dla odwiedzających stoisko pełne atrakcji, konkursów i najnowszego sprzętu gamingowego, który będzie można przetestować na miejscu. Stoisko gram.pl na Poznań Game Arena 2025 Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna edycja będzie jeszcze większa i bardziej spektakularna niż poprzednie. Na stoisku gram.pl tradycyjnie będzie można zagrać w ciekawe produkcje, sprawdzić wydajność najnowszych komputerów Actina, a także wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Nie zabraknie również niespodzianek przygotowanych wspólnie z partnerami, w tym firmami Havit i Eaton, które zadbają o dodatkowe atrakcje dla uczestników.

Poprzednie edycje Poznań Game Arena pokazały, że stoisko gram.pl cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tłumy graczy i fanów odwiedzających redakcję sprawiły, że ekipa niemal nie miała chwili wytchnienia, a w 2025 roku poprzeczka ma zostać zawieszona jeszcze wyżej. Poznań Game Arena to największe targi gier i multimediów w Europie Środkowo-Wschodniej, które co roku przyciągają dziesiątki tysięcy odwiedzających. Podczas wydarzenia można zagrać w najbardziej wyczekiwane produkcje tygodnie, a nawet miesiące przed ich premierą, obejrzeć ekskluzywne fragmenty rozgrywki i poznać nowe technologie, od sprzętu gamingowego po VR i MR.

PGA to także setki stanowisk do grania, turnieje e-sportowe (m.in. w Counter-Strike’a, League of Legends czy FIFA), a także widowiskowy konkurs cosplay, którego finał co roku przyciąga tłumy. Fani gier niezależnych znajdą tu strefę Indie z prestiżowymi nagrodami PGA Awards, a osoby zainteresowane branżą mogą uczestniczyć w prelekcjach, warsztatach i strefie Career Zone w ramach Game Industry Conference. Poznań Game Arena 2025 odbędzie się tradycyjnie w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 24-26 października. Poniżej znajdziecie ceny biletów. Ceny biletów: Piątek (11:00–20:00) – 55 zł

Sobota (9:00–20:00) – 60 zł

Niedziela (9:00–18:00) – 55 zł

Karnet trzydniowy – 145 zł

Bilet z Kartą Dużej Rodziny – 40 zł

Dzieci do 6. roku życia – wstęp bezpłatny Bilety są dostępne na oficjalnej stronie Poznań Game Arena.