Gracze znowu wygrali. Kontrowersyjne DLC do Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 dla wszystkich

Paradox zmienia decyzję dotyczącą edycji premium swojej nadchodzącej gry.

Paradox Interactive oraz studio The Chinese Room ogłosiły istotną zmianę w planach dotyczących gry Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Po fali krytyki ze strony społeczności wydawca i deweloper zdecydowali się zrezygnować z pomysłu umieszczenia dwóch klanów w płatnym DLC dostępnym wyłącznie w droższej wersji Premium. Klan Lasombra oraz Toreador będą teraz dostępne w podstawowej wersji gry w dniu premiery. Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 – płatne klany z edycji Premium jednak trafią na premierę do wszystkich W pierwotnym planie oba te klany, pełniące funkcję klas postaci w świecie Vampire: The Masquerade, miały być dostępne jedynie w formie płatnej zawartości dodatkowej. Gracze, którzy chcieli do nich uzyskać dostęp od dnia premiery, musieliby wykupić kosztowną edycję Premium lub dokupić osobne rozszerzenie. Gdy te informacje ujrzały światło dzienne, spotkały się one z gwałtownym sprzeciwem społeczności fanów, co ostatecznie zmusiło wydawcę do zmiany stanowiska.

W oficjalnym oświadczeniu producent wykonawczy gry Marco Behrmann podziękował graczom za szczere opinie i zaznaczył, że to właśnie ich reakcja przesądziła o decyzji: Dziękujemy naszej społeczności za szczery feedback dotyczący Bloodlines 2 i edycji Premium. Wasze głosy jasno pokazały, że Lasombra i Toreador powinny być częścią podstawowej wersji gry, dlatego właśnie tak się stanie –przekazał Behrmann. Decyzja Paradoxu została przyjęta z ulgą przez społeczność, choć wielu graczy zwraca uwagę, że sam fakt planowania tak kontrowersyjnej formy monetyzacji od początku budził spore wątpliwości. Firma postanowiła także zwrócić pieniądze osobom, które zakupiły edycję Premium z myślą o wcześniejszym dostępie do wspomnianych klanów. Zwroty rozpoczęto już w ubiegłym tygodniu.

Nie oznacza to jednak, że Paradox całkowicie zrezygnował z płatnej zawartości. Wydawca zapowiedział, że w 2026 roku do Bloodlines 2 trafią dwa rozbudowane dodatki fabularne zatytułowane Loose Cannon oraz The Flower & the Flame. Oba zaoferują nowe spojrzenie na wydarzenia w Seattle z perspektywy innych postaci – szeryfa Camarilli Benny’ego Muldoona oraz primogena Ysabelli Moore. Dodatki będą wchodziły w skład przepustki sezonowej zawartej w edycji Premium. Marco Behrmann w kolejnym fragmencie komunikatu podkreślił, że jest pod wrażeniem pracy zespołu The Chinese Room nad przygotowaniem tej dodatkowej zawartości: Chcielibyśmy również podziękować The Chinese Room za szybkie opracowanie koncepcji dodatków fabularnych. Nieustannie imponuje nam ich kreatywność i umiejętność tworzenia wciągających wątków, które rozbudowują główną historię Bloodlines 2 – dodał producent. Przypomnijmy, że Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zadebiutuje już 21 października bieżącego roku. Produkcja zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

