Gracze chcą ukrywać gry z AI na Steamie. Czy platforma pójdzie ich śladem?

Ostatnie miesiące pokazują, że Steam zalewa fala gier stworzonych z pomocą generatywnej sztucznej inteligencji. Ich liczba w 2025 roku wzrosła aż o 65% w porównaniu do stanu sprzed dwóch lat. Wiele z tych produkcji nie wnosi niczego nowego do branży, co wywołało gorącą dyskusję wśród graczy i deweloperów.

Tag „Made with AI” – kontrowersje wokół technologii

Kontrowersje wokół etykiety „Made with AI” rozpoczęły się pod koniec listopada, kiedy Tim Sweeney z Epic Games stwierdził, że oznaczanie takich gier nie ma sensu, bo „nie są one wystawą sztuki”. Z kolei Ayi Sanchez z Valve podkreśla, że gracze mają prawo wiedzieć, jak powstaje interesujący ich tytuł. Dyskusja przeniosła się także na Reddit, gdzie internauci zaproponowali możliwość ukrywania gier stworzonych z AI podobnie jak produkcji dla dorosłych.