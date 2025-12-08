Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze chcą ukrywać gry z AI na Steamie. Czy platforma pójdzie ich śladem?

Mikołaj Berlik
2025/12/08 16:30
Debata wokół tagu „Made with AI” nabiera tempa, a internauci dzielą się własnymi pomysłami na regulację takich produkcji.

Ostatnie miesiące pokazują, że Steam zalewa fala gier stworzonych z pomocą generatywnej sztucznej inteligencji. Ich liczba w 2025 roku wzrosła aż o 65% w porównaniu do stanu sprzed dwóch lat. Wiele z tych produkcji nie wnosi niczego nowego do branży, co wywołało gorącą dyskusję wśród graczy i deweloperów.

Steam

Tag „Made with AI” – kontrowersje wokół technologii

Kontrowersje wokół etykiety „Made with AI” rozpoczęły się pod koniec listopada, kiedy Tim Sweeney z Epic Games stwierdził, że oznaczanie takich gier nie ma sensu, bo „nie są one wystawą sztuki”. Z kolei Ayi Sanchez z Valve podkreśla, że gracze mają prawo wiedzieć, jak powstaje interesujący ich tytuł. Dyskusja przeniosła się także na Reddit, gdzie internauci zaproponowali możliwość ukrywania gier stworzonych z AI podobnie jak produkcji dla dorosłych.

GramTV przedstawia:

„Wiemy już, że możemy schować gry dla dorosłych tak, by nie były polecane i nie wyświetlały się w wyszukiwarce. Dajcie mi taką samą opcję dla gier oznaczonych jako stworzone z pomocą AI” napisał jeden z użytkowników. Część graczy całkowicie popiera ten pomysł, inni zwracają uwagę, że sztuczna inteligencja bywa używana także w pomocniczych procesach produkcji, takich jak naprawa błędów czy testowanie.

W praktyce oznacza to, że tag „Made with AI” obejmuje szerokie spektrum zastosowań – od niewielkiej pomocy przy tworzeniu po pełne generowanie treści. Ukrywanie wszystkich gier z takim oznaczeniem mogłoby ograniczyć widoczność wielu wartościowych produkcji i uderzyć w deweloperów. Jak podsumowują użytkownicy, sztuczna inteligencja to narzędzie, które samo w sobie nie jest problemem – wyzwaniem jest jego właściwe wykorzystanie.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:35

Nie widzę powodu by nie. Już teraz można gry ukrywać z przeróżnych powodów. Np. zacząłem ukrywać early access bo jest tego za dużo. Zamiast tego polegam na innych źródłach by dowiedzieć się o ciekawych tytułach. 




