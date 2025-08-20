Kontrowersje wokół Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Za dwa klany trzeba będzie zapłacić

Podczas wczorajszego Opening Night Live poznaliśmy datę premiery Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Nie obyło się jednak bez pewnych kontrowersji. Okazuje się, że gracze będą musieli uiścić dodatkową opłatę, aby uzyskać dostęp do dwóch z sześciu klanów.
Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 budzi emocje. Dwa klany dostępne tylko za pieniądze
W obliczu zbliżającej się premiery Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, zaplanowanej na 21 października 2025 roku, do wiadomości publicznej dotarła informacja, która wywołała spore poruszenie wśród graczy. Okazuje się bowiem, że dostęp do dwóch z sześciu klanów w grze będzie płatny.
Aby móc wcielić się w członków klanów Lasombra i Toreador, konieczny będzie zakup pakietu Shadows and Silk, którego cena wynosi 21,99 dolarów. Co więcej, z dostępnych informacji wynika, że bez tej opłaty wspomniane klany będą całkowicie zablokowane dla graczy. W standardowej wersji gry użytkownicy będą mogli wybierać spośród czterech domyślnych klanów: Brujah, Tremere, Banu Haqim i Ventrue.
Klany mają wpływ na poziom trudności rozgrywki, styl walki czy umiejętności. Nie jest to zatem kwestia marginalna, a opłata nie należy do niskich.
Jako wampir starszej krwi przedzieraj się przez współczesne Seattle na skraju otwartej wojny. Spotykaj graczy u władzy, szukaj sojuszy i zdecyduj, kto będzie rządził i jak będzie wyglądało to miasto.
Trzyfrontowe oblężenie Seattle, brak władcy na dworze wampirów i przebudzony starszy skonfliktowany z głosem we własnej głowie – wszystko to znajdziesz w grze studia The Chinese Room, laureata nagrody BAFTA.
