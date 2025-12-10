Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes na oficjalnym zwiastunie premierowym

Nowy dodatek od Ubisoftu koncentruje się na postaci So’leka.

Ubisoft ujawnił oficjalny zwiastun premierowy dodatku Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes, koncentrując się na motywacjach i sile nowych, groźnych antagonistów. Rozszerzenie, którego premiera została zaplanowana na 19 grudnia 2025 roku, będzie dostępne na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Amazon Luna, PC (poprzez Ubisoft Store, Epic Games Store oraz Steam), a także w ramach subskrypcji Ubisoft+. Avatar: Frontiers of Pandora z nowym DLC W DLC spotkamy się z nowym, Popielnym klanem. Wygląd członków ugrupowania wizualnie odzwierciedla surowy klimat ich spalonej ojczyzny: charakteryzują się oni bliznami, piercingami oraz wyraźnymi czerwono-czarnymi pasami farby.

Kluczową rolę w fabule odgrywa postać So’leka, którego przeszłość jest głęboko związana z klanem Popielnych. Wiele lat temu stoczył on brutalną walkę z Mangkwanem, Wukulą, po której pozostały mu blizny i paląca chęć zemsty. Ten niewyrównany rachunek stanowi tło dla ich ponownego starcia w ramach From the Ashes. Omar Bouali, dyrektor kreatywny w Massive Entertainment, potwierdził, że po raz pierwszy w historii dodatku, gracze wezmą udział w dramatycznych starciach z bossami – Na’vi przeciwko Na’vi. Walki z najeźdźcami Mangkwan są bezpośrednią odpowiedzią na jedno z największych życzeń społeczności, pragnącej większej intensywności i różnorodności w systemie walki. Po raz pierwszy gracze doświadczą starć Na’vi kontra Na’vi w dramatycznych walkach z bossami. Te pojedynki z najeźdźcami Mangkwan spełniają jedno z największych oczekiwań naszej społeczności: większą różnorodność i intensywność w walce.

Twórcy wprowadzają także innowacje RDA, które zwiększą poziom zagrożenia na Pandorze. Należą do nich roboty-psy bojowe, tzw. hellhoundy, które wcześniej pojawiały się w powieści graficznej Avatar: The High Ground, a także nowe warianty kombinezonów Skel oraz AMP. Do gry trafi również Major Tyler Bukowski, oficer znany z serii komiksów Avatar: The Gap Year – Tipping Point. Rozszerzenie można nabyć osobno lub w zestawie Avatar: Frontiers of Pandora: From the Ashes Edition, który zawiera grę podstawową, dodatek oraz bonusową zawartość Floating Mountains. Warto zaznaczyć, że fani już teraz mogą skorzystać z dużej, darmowej aktualizacji, która została wprowadzona 5 grudnia i zawierała najbardziej pożądane przez społeczność funkcje: tryb Nowa Gra+ oraz widok z perspektywy trzeciej osoby. Przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Avatar: Frontiers of Pandora. Coś więcej niż klon Far Cry’a.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



