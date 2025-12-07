Zaloguj się lub Zarejestruj

To ostatnie, co Colossal Order zrobiło dla Cities: Skylines 2. Nowa funkcja już dostępna dla graczy

Patrycja Pietrowska
2025/12/07 13:00
0
0

Wysoce oczekiwana funkcja trafiła już do graczy.

Gra Cities: Skylines 2 zmagała się z poważnymi problemami od czasu swojej premiery w 2023 roku, która naznaczona była wieloma trudnościami technicznymi. Mimo burzliwej historii, ten symulator budowania miasta niedawno otrzymał znaczące ulepszenia. Listopadowa poprawka wprowadziła rowery, hulajnogi oraz konieczną infrastrukturę, a obecnie deweloper Colossal Order ostatecznie udostępnił długo oczekiwany edytor zasobów.

Cities: Skylines 2
Cities: Skylines 2

Cities: Skylines 2 w końcu dostaje edytor zasobów. Deweloperzy żegnają się z projektem

Colossal Order przyznaje w poście na platformie Steam, że prace nad edytorem trwały długo, ale wreszcie udostępnia narzędzie graczom. Społeczność domagała się go niemal od momentu wydania sequela. Już w marcu deweloperzy informowali, że narzędzie okazało się „bardziej wymagające technicznie niż pierwotnie zakładano”.

Edytor otwiera się w niestandardowej mapie Cities: Skylines 2, pozwalając tym samym użytkownikom na równoczesne tworzenie licznych zasobów. Dodatkowo, gracze mogą wybierać różne scenerie do budowania. Tam zainteresowani mogą już poddać się własnej wyobraźni i kreować różnorodne elementy.

Naszym celem było uproszczenie tworzenia assetów i zapewnienie większej kontroli nad projektami, jednocześnie umożliwiając tworzenie złożonych elementów dorównujących oficjalnym materiałom. Efektem jest potężne narzędzie, które daje ogromną swobodę i elastyczność. Nauka może zająć trochę czasu i wymaga cierpliwości, ale gdy już opanujecie podstawy, będziecie w stanie przygotować naprawdę unikalne dodatki do swoich miast. – czytamy w poście na platformie Steam.

GramTV przedstawia:

Edytor zasobów stanowi ostatni znaczący wkład Colossal Order w rozwój Cities: Skylines 2, co kończy ich współpracę z wydawcą Paradox Interactive. Jak niedawno informowaliśmy, po 15 latach seria przechodzi w nowe ręce. Obowiązki deweloperskie związane z cyklem przejmuje Iceflake Studios.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Cities: Skylines 2 zadebiutowało 24 października 2023 roku. Gra jest obecnie dostępna na komputerach osobistych.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/city-builder/cities-skylines-2-finally-gets-its-asset-editor-in-a-parting-gift-from-the-series-original-developers/

Tagi:

News
City-builder
city builder
Cities: Skylines II
Cities Skylines 2
Cities: Skylines 2
aktualizacja
Colossal Order
Paradox Interactive
budowanie
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112