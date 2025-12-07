To ostatnie, co Colossal Order zrobiło dla Cities: Skylines 2. Nowa funkcja już dostępna dla graczy

Gra Cities: Skylines 2 zmagała się z poważnymi problemami od czasu swojej premiery w 2023 roku, która naznaczona była wieloma trudnościami technicznymi. Mimo burzliwej historii, ten symulator budowania miasta niedawno otrzymał znaczące ulepszenia. Listopadowa poprawka wprowadziła rowery, hulajnogi oraz konieczną infrastrukturę, a obecnie deweloper Colossal Order ostatecznie udostępnił długo oczekiwany edytor zasobów.

Cities: Skylines 2 w końcu dostaje edytor zasobów. Deweloperzy żegnają się z projektem

Colossal Order przyznaje w poście na platformie Steam, że prace nad edytorem trwały długo, ale wreszcie udostępnia narzędzie graczom. Społeczność domagała się go niemal od momentu wydania sequela. Już w marcu deweloperzy informowali, że narzędzie okazało się „bardziej wymagające technicznie niż pierwotnie zakładano”.