To ostatnie, co Colossal Order zrobiło dla Cities: Skylines 2. Nowa funkcja już dostępna dla graczy

Cities: Skylines 2 w końcu dostaje edytor zasobów. Deweloperzy żegnają się z projektem
Colossal Order przyznaje w poście na platformie Steam, że prace nad edytorem trwały długo, ale wreszcie udostępnia narzędzie graczom. Społeczność domagała się go niemal od momentu wydania sequela. Już w marcu deweloperzy informowali, że narzędzie okazało się „bardziej wymagające technicznie niż pierwotnie zakładano”.
Edytor otwiera się w niestandardowej mapie Cities: Skylines 2, pozwalając tym samym użytkownikom na równoczesne tworzenie licznych zasobów. Dodatkowo, gracze mogą wybierać różne scenerie do budowania. Tam zainteresowani mogą już poddać się własnej wyobraźni i kreować różnorodne elementy.
Naszym celem było uproszczenie tworzenia assetów i zapewnienie większej kontroli nad projektami, jednocześnie umożliwiając tworzenie złożonych elementów dorównujących oficjalnym materiałom. Efektem jest potężne narzędzie, które daje ogromną swobodę i elastyczność. Nauka może zająć trochę czasu i wymaga cierpliwości, ale gdy już opanujecie podstawy, będziecie w stanie przygotować naprawdę unikalne dodatki do swoich miast. – czytamy w poście na platformie Steam.
Edytor zasobów stanowi ostatni znaczący wkład Colossal Order w rozwój Cities: Skylines 2, co kończy ich współpracę z wydawcą Paradox Interactive. Jak niedawno informowaliśmy, po 15 latach seria przechodzi w nowe ręce. Obowiązki deweloperskie związane z cyklem przejmuje Iceflake Studios.
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Cities: Skylines 2 zadebiutowało 24 października 2023 roku. Gra jest obecnie dostępna na komputerach osobistych.
