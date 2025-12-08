Afera świeczkowa w Rockstar Games. Fani są wściekli: „Jaki to poziom chciwości?”

Gracze krytykują drogie oficjalne gadżety z GTA. Kontrowersje wywołała świeca o zapachu Vice City i Liberty City.

Nowy gadżet w sklepie Rockstar Games miał rozbudzić atmosferę oczekiwania na GTA 6, ale zamiast tego wywołał burzę wśród fanów. Chodzi o świecę zapachową sprzedawaną jako aromatyczna wizytówka Vice City oraz Liberty City. Produkty pojawiły się w sklepie na początku grudnia i natychmiast stały się tematem gorącej dyskusji wśród graczy o politykę cenową studia. Rockstar Games sprzedaje świecie o zapachu miast z GTA za prawie 250 zł Firma rozpoczęła już sprzedaż pierwszych gadżetów związanych z serią Grand Theft Auto. W katalogu znalazły się świeca Vice Candle oraz Liberty Candle, przygotowane we współpracy z Joya Studio. Zamknięto je w matowym szkle, a cena wynosi aż 59,99 dolarów, czyli 248,99 zł.

Według opisu świeczka z Vice City produkt łączy aromaty cytryny z Kalifornii, yerba mate, tuberozy oraz dymnego paczuli. Czas palenia wynosi około 65u godzin. W sklepie do kupienia jest również świeca Liberty Candle opisana jako oddająca klimat Liberty City, który charakteryzuje się dymnym aromatem. Na Reddicie użytkownicy zwracali uwagę przede wszystkim na cenę, która według wielu wykracza poza granice zdrowego rozsądku. W komentarzach fani nie zostawili suchej nitki na Rockstarze, który nie tylko woła zaporową cenę za jedną świeczkę, to do tego darmowa dostawa dostępna jest dopiero od kwoty 299,99 zł. Wszystkie ich gadżety są tak mocno przepłacone. Jaki poziom chciwości to przedstawia? Skoro tyle chcą za świecę, nawet nie potrafię sobie wyobrazić ceny GTA 6.

Z analiz Candle Culture wynika, że średnia cena ośmiouncjowej świecy premium wynosiła na początku 2025 roku blisko 65 dolarów. Problem polega na tym, że świeca Rockstara jest wyraźnie mniejsza, a produkty w podobnej wadze kosztowały średnio około 52 dolarów. Nawet Joya Studio oferuje swoje świece znacznie taniej. Przykładem jest świeca Katz’s Deli o podobnej gramaturze i czasie palenia, która kosztuje 28 dolarów. Ta różnica pokazuje, że w przypadku gadżetów sygnowanych marką GTA płaci się nie tylko za jakość, ale także za logo franczyzy. Dodatkowym odniesieniem może być świeca Red Dead Redemption 2. Ten produkt Rockstara również przygotowany przez Joya Studio pozostaje w sprzedaży od 2018 roku za 49,99 dolarów, czyli sporo taniej od świec z GTA.

