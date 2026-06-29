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Kolejny strajk w Ubisofcie. Pracownicy domagają się 5-letniej ochrony przed zwolnieniami

Maciej Petryszyn
2026/06/29 12:30
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Po burzliwym początku roku w Ubisofcie wydawać by się mogło, że sprawy nieco się uspokoiły. Nic bardziej mylnego.

Tym razem nieprzyjemne informacje dopływają z biur w Hiszpanii. Tamtejsi pracownicy szukają się bowiem do akcji strajkowej.

Ubisoft Barcelona
Ubisoft Barcelona

Ubisoft Barcelona u progu strajku

Niedawno w Ubisofcie doszło do kolejnej fali zwolnień. Najbardziej ucierpiały podczas niej studia w Winnipeg oraz Belgradzie, które zostały zamknięte. Niemniej oberwało się również Ubisoft Barcelona, skąd zapowiedziano zwolnienie 51 osób – a więc 28% wszystkich dotychczas zatrudnionych. Pracownicy nie pozostali jednak bierni wobec tych komunikatów. Zamiast tego za pośrednictwem Koordynacyjnego Komitetu Związków Zawodowych Przemysłu Gier Wideo zapowiedzieli strajk. Akcje protestacyjne odbywać się będą w każde wtorkowe i czwartkowe popołudnie w okresie od 30 czerwca do 16 lipca. Sumarycznie – w przeciągu 3 tygodni oznacza to 6 dni akcji strajkowej.

GramTV przedstawia:

Czego domagają się strajkujący? Jednym z postulatów jest rozpoczęcie wiążących negocjacji w sprawie zapewnienia stałego zatrudnienia 51 osobom dotkniętym wcześniejszymi zwolnieniami. Do tego Ubisoft Barcelona domaga się ochrony przed przyszłymi zwolnieniami grupowymi na okres co najmniej 5 kolejnych lat. Inne kwestie to m.in. wywiązanie się z uzgodnionych wcześniej awansów, które zostały jednostronnie wstrzymanie przez francuską centralę, oraz bezwarunkowy powrót do pracy zdalnej w wymiarze 60% ogólnego miesięcznego czasu pracy. Wszystko po to, by można było zapewnić równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

Ostatni punkt mówi o odblokowaniu planu podwyżek wynagrodzeń, a także pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników. Co ważne, nie są to pierwsze akcje strajkowe w Ubisofcie w tym roku. Już w styczniu protestowali pracownicy zatrudnieni w studiu w Paryżu. Z kolei w lutym do kolejnej rundy strajków dołączyć miało w sumie 1,2 tysiąca pracowników firmy z różnych oddziałów.

Źródło:https://insider-gaming.com/ubisoft-barcelona-strikes/

Tagi:

News
Ubisoft
strajk
związki zawodowe
pracownicy
zwolnienia w Ubisofcie
Ubisoft Barcelona
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:39

Jest to możliwe do zrealizowania. Ubisoft będzie tylko musiał zwolnić sporo osób i zabezpieczyć gotówkę na boku by w razie czego móc im płacić przez 5 lat...

Ci ludzie urodzili się wczoraj czy jak? Jeżeli firma będzie miała kłopoty finansowe to oczywiście że nie będą mogli uciąć kasy dla inwestorów albo premii dla zarządu. Trzeba zwalniać!




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112