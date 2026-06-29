Kolejny strajk w Ubisofcie. Pracownicy domagają się 5-letniej ochrony przed zwolnieniami

Po burzliwym początku roku w Ubisofcie wydawać by się mogło, że sprawy nieco się uspokoiły. Nic bardziej mylnego.

Tym razem nieprzyjemne informacje dopływają z biur w Hiszpanii. Tamtejsi pracownicy szukają się bowiem do akcji strajkowej.

Ubisoft Barcelona u progu strajku

Niedawno w Ubisofcie doszło do kolejnej fali zwolnień. Najbardziej ucierpiały podczas niej studia w Winnipeg oraz Belgradzie, które zostały zamknięte. Niemniej oberwało się również Ubisoft Barcelona, skąd zapowiedziano zwolnienie 51 osób – a więc 28% wszystkich dotychczas zatrudnionych. Pracownicy nie pozostali jednak bierni wobec tych komunikatów. Zamiast tego za pośrednictwem Koordynacyjnego Komitetu Związków Zawodowych Przemysłu Gier Wideo zapowiedzieli strajk. Akcje protestacyjne odbywać się będą w każde wtorkowe i czwartkowe popołudnie w okresie od 30 czerwca do 16 lipca. Sumarycznie – w przeciągu 3 tygodni oznacza to 6 dni akcji strajkowej.