XBOX-owy reset dotarł do Bethesdy. Firma odchodzi od dotychczasowego modelu działania

Jednocześnie wspomniała ona o nadchodzących zmianach w sposobie funkcjonowania całej Bethesdy:

Intencja stojąca za ogłoszonymi dzisiaj zmianami jest spójna z szerszym kierunkiem wyznaczonym dla XBOX: większym skoncentrowaniem się, usprawnieniem realizacji celów i przygotowaniem naszego biznesu do długoterminowego sukcesu. Zmiany te odzwierciedlają również realia naszej branży i biznesu – oraz naszą odpowiedzialność za zapewnienie, że Bethesda działa na stabilniejszym fundamencie. Aby odnieść sukces w przyszłości, musimy zmienić kurs. Musimy wzmocnić nasz biznes, powrócić do zrównoważonego wzrostu i zapewnić sobie możliwość dalszego inwestowania w nasze marki oraz w naszych graczy. Wiem, że to nie czyni takiego dnia jak dzisiejszy ani trochę łatwiejszym.

Patrząc w przyszłość, w istotny sposób zmienimy sposób naszego funkcjonowania. Przez dziesięciolecia Bethesda organizowała swój biznes wokół indywidualnych planów rozwoju naszych w dużej mierze niezależnych studiów deweloperskich, wspieranych przez scentralizowane zespoły ds. wydawniczych i korporacyjnych. Model ten pozwolił nam stworzyć jedne z najbardziej ukochanych marek w branży. Jednak rosnące oczekiwania graczy, rosnąca złożoność produkcji oraz bardziej konkurencyjny rynek zmieniły ekonomikę naszej branży.

Aby jak najlepiej przygotować Bethesdę do przyszłego wzrostu, odchodzimy od modelu planowania skoncentrowanego głównie na tym, co czeka każde niezależne studio, na rzecz modelu, który skupia się na naszych najsilniejszych markach i określaniu planu rozwoju zawartości, który najlepiej służy naszym graczom oraz całej Bethesdzie. Na tej podstawie dopasujemy odpowiednie talenty, technologie i zasoby w całej organizacji, aby zrealizować te priorytety. Wierzymy, że dzięki ściślejszej współpracy wewnątrz organizacji, dzieleniu się wiedzą specjalistyczną i możliwościami oraz koncentrowaniu naszych inwestycji na obszarach o największym potencjale, będziemy mogli lepiej wspierać nasze marki i własności intelektualne o istotnym, długoterminowym potencjale.