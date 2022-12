God of War: Ragnarok otrzymał już funkcję, której zabrakło w dniu premiery

Od premiery God of War: Ragnarok minął już prawie miesiąc. Produkcja studia Sony Santa Monica „najszybciej sprzedającą się grą first-party” japońskiej firmy i ma szansę zdominować galę The Game Awards 2022. Tymczasem wspomniany tytuł doczekał się kolejnej aktualizacji. Najnowszy patch powinien zainteresować przede wszystkim graczom, którzy podczas rozgrywki lubią wykonywać zrzuty ekranu. „Łatka” wzbogaca bowiem kontynuację przygód Kratosa i Atreusa o tryb fotograficzny.

Tryb fotograficzny jest już dostępny w God of War: Ragnarok

Już pod koniec października deweloperzy ze studia Sony Santa Monica informowali, że God of War: Ragnarok – podobnie jak poprzednia odsłona serii – nie otrzyma w dniu premiery wspomnianego narzędzia. Twórcy zapowiadali jednak, że tryb fotograficzny pojawi się wraz z jedną z popremierowych aktualizacji i jak widzimy, obietnica została dotrzymana, a gracze mogę już cieszyć się nową funkcją.



Na oficjalnym blogu PlayStation pojawił się natomiast wpis, w którym opublikowano kilka zrzutów ekranu z God of War: Ragnarok wykonanych za pomocą udostępnionego trybu fotograficznego. Zainteresowani mogą więc sprawdzić możliwość wspomnianego narzędzia.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok dostępny jest wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.

