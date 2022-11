Lista nominacji do The Game Awards 2022. God of War: Ragnarok wielkim wygranym?

Zgodnie z zapowiedziami gala The Game Awards 2022 odbędzie się już na początku przyszłego miesiąca. Nic więc dziwnego, że do sieci trafiła lista produkcji, które powalczą w tym roku o nagrody w poszczególnych kategoriach. Okazuje się, że konkurencję może zdominować God of War: Ragnarok. Produkcja Sony Santa Monica ma szansę na zdobycie aż 10 statuetek, w tym najważniejszej – za tytuł „Gry roku”.

The Game Awards 2022 – lista nominowanych produkcji

Na drugim miejscu, pod względem liczby nominacji, znajdziemy natomiast Elden Ring oraz Horizon Forbidden West. Zarówno produkcja From Software, jak i dzieło Guerrilla Games, mają szansę na zdobycie 7 statuetek i – podobnie jak God of War: Ragnarok – powalczą o tytuł „Gry roku”.



Doceniony został także Stray, który został nominowany w sześciu kategoriach. Powody do zadowolenia mają również deweloperzy z Asobo Studio, ponieważ na zgarnięcie pięciu statuetek szansę ma A Plague Tale: Requiem. Pełną listę nominowanych w 31 kategoriach znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast produkcje, które na The Game Awards 2022 powalczyć o tytuł „Gry roku”.