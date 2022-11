God of War: Ragnarok największą premierą PlayStation. Znamy wyniki sprzedaży

God of War: Ragnarok zadebiutował na konsolach PlayStation ponad dwa tygodnie temu. Produkcja Sony Santa Monica zebrała świetne recenzje i ma szanse zdominować galę The Game Awards 2022. Jak można się było spodziewać, kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa cieszy się również ogromnym zainteresowaniem wśród graczy i – jak się okazuje – jest „najszybciej sprzedającą się grą first-party” od Sony.

Sprzedaż God of War: Ragnarok przekroczyła 5 milionów egzemplarzy

Na oficjalnym profilu marki PlayStation na portalu społecznościowym Twitter opublikowano grafikę, z której dowiadujemy się, że w pierwszym tygodniu po premierze sprzedaż God of War: Ragnarok przekroczyła 5,1 mln egzemplarzy. Wynik ten obejmuje zarówno wersje pudełkowe, jak i kopie cyfrowe kupione za pośrednictwem PlayStation Store.



Jak wspomnieliśmy wyżej, dzięki takiemu zainteresowaniu produkcja Sony Santa Monica może pochwalić się mianem najszybciej sprzedającego się tytułu ekskluzywnego w historii konsol PlayStation. God of War: Ragnarok ustanowił także rekord serii, ponieważ żadna inna gra z Kratosem w roli głównej nie cieszyła się taką popularnością.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok dostępny jest wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.

