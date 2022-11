God of War: Ragnarok – premierowa aktualizacja wprowadzi ponad 180 poprawek

Zgodnie z zapowiedziami God of War: Ragnarok zadebiutuje jutro na konsolach PlayStation. Już w zeszłym tygodniu mieliśmy natomiast okazję zapoznać się z recenzjami gry. Produkcja Sony Santa Monica zebrała świetne noty i jest obecnie drugą najwyżej ocenianą grą z 2022 roku. Tymczasem deweloperzy poinformowali, że premierowa aktualizacja kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa jest już gotowa, a zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami patcha.

Premierowa aktualizacja God of War: Ragnarok wprowadzi do gry sporo poprawek

Wspomniana „łatka” wprowadzi naprawdę pokaźną listę zmian i poprawek w niemal wszystkich elementach produkcji. Deweloperzy skupili się bowiem na wyeliminowaniu różnego rodzaju błędów związanych z poszczególnymi zadaniami czy samą rozgrywką, a także na ogólnej poprawie wydajności i stabilności gry.



Premierowa aktualizacja składa się z ponad 180 poprawek, a ich pełną listę i szczegóły znajdziecie pod tym adresem. Deweloperzy ostrzegają jednak, że w opisie patcha można natrafić na różnego rodzaju spoilery fabularne, dlatego zalecają graczom ostrożność.



Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, God of War: Ragnarok zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 już jutro – 9 listopada. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.

Wczytywanie ramki mediów.