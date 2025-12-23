Współtwórca Tomb Raidera ma wątpliwości co do powrotu serii w takiej formie. Nowa Lara Croft reaguje na jego słowa

Choć zapowiedzi spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród graczy, swoje wątpliwości wyraził jeden ze współtwórców serii. Teraz do tych komentarzy odniosła się aktorka wcielająca się w nową Larę Croft, czyli Alix Wilton Regan (Cyberpunk 2077, Dragon Age: Inquisition), która w rozmowie z serwisem TheGamer odpowiedziała na zaczepki.
Na platformie BlueSky współtwórca Tomb Raidera, Paul Douglas, napisał:
Wygląda na to, że wróciła. Osobiście wolałbym eksplorować nowe zaginione światy niż kolejne remake’i, remastery czy reinterpretacje czegoś, co tworzyliśmy pod ogromną presją w latach 90. Trzymam kciuki.
W dwuczęściowym wywiadzie dla serwisu TheGamer, w którym Wilton Regan wcześniej opowiadała między innymi o anulowaniu Perfect Dark, aktorka odniosła się do tych słów z wyraźnym spokojem, pewnością siebie, ale i uśmiechem:
Wróć do mnie za rok ze swoimi komentarzami.
Choć jej wypowiedź może brzmieć prowokacyjnie, nie było w niej złośliwości. Aktorka wyraźnie zaznaczyła, że ma pełne zaufanie do tego, co tworzą Amazon oraz Crystal Dynamics. Wilton Regan przyznała, że ogrywała wcześniejsze części serii, aby lepiej zrozumieć miejsce swojej wersji Lary Croft w kanonie. Jednocześnie podkreśliła, że zbyt mocne skupianie się na poprzednich interpretacjach byłoby dla niej “kontrproduktywne”.
To bardzo, bardzo fajna i oryginalna reinterpretacja Lary Croft.
Dajcie znać jak wy zapatrujecie się na nowe odsłony Tomb Raidera. Czy to może być udany powrót serii? Są gracze, którzy twierdzą, iż poprzednie odsłony były zbyt mocno nastawione na akcję i strzelanie. Czy nacisk na przygodę i elementy platformowe były dobrym rozwiązaniem?