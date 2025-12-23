Zaloguj się lub Zarejestruj

Współtwórca Tomb Raidera ma wątpliwości co do powrotu serii w takiej formie. Nowa Lara Croft reaguje na jego słowa

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/23 15:00
Jednym z największych ogłoszeń podczas The Game Awards 2025 był powrót Lary Croft i to aż w dwóch nowych grach z serii Tomb Raider.

Podczas tegorocznego The Game Awards zaprezentowano aż dwie gry z serii Tomb Raider – Legacy of Atlantis oraz Catalyst. Pierwszy tytuł, Legacy of Atlantis, stanowi reinterpretację klasycznej odsłony z 1999 roku. Drugi z kolei, czyli Tomb Raider: Catalyst, ma pokazać kolejny etap w życiu legendarnej archeolożki. Akcja gry została osadzona w północnych Indiach, kilka lat po wydarzeniach z Tomb Raider: Underworld.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Czy krytyka wyglądu Lary Croft jest zasadna?

Choć zapowiedzi spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród graczy, swoje wątpliwości wyraził jeden ze współtwórców serii. Teraz do tych komentarzy odniosła się aktorka wcielająca się w nową Larę Croft, czyli Alix Wilton Regan (Cyberpunk 2077, Dragon Age: Inquisition), która w rozmowie z serwisem TheGamer odpowiedziała na zaczepki.

Na platformie BlueSky współtwórca Tomb Raidera, Paul Douglas, napisał:

Wygląda na to, że wróciła. Osobiście wolałbym eksplorować nowe zaginione światy niż kolejne remake’i, remastery czy reinterpretacje czegoś, co tworzyliśmy pod ogromną presją w latach 90. Trzymam kciuki.

W dwuczęściowym wywiadzie dla serwisu TheGamer, w którym Wilton Regan wcześniej opowiadała między innymi o anulowaniu Perfect Dark, aktorka odniosła się do tych słów z wyraźnym spokojem, pewnością siebie, ale i uśmiechem:

Wróć do mnie za rok ze swoimi komentarzami.

Choć jej wypowiedź może brzmieć prowokacyjnie, nie było w niej złośliwości. Aktorka wyraźnie zaznaczyła, że ma pełne zaufanie do tego, co tworzą Amazon oraz Crystal Dynamics. Wilton Regan przyznała, że ogrywała wcześniejsze części serii, aby lepiej zrozumieć miejsce swojej wersji Lary Croft w kanonie. Jednocześnie podkreśliła, że zbyt mocne skupianie się na poprzednich interpretacjach byłoby dla niej “kontrproduktywne”.

To bardzo, bardzo fajna i oryginalna reinterpretacja Lary Croft.

Dajcie znać jak wy zapatrujecie się na nowe odsłony Tomb Raidera. Czy to może być udany powrót serii? Są gracze, którzy twierdzą, iż poprzednie odsłony były zbyt mocno nastawione na akcję i strzelanie. Czy nacisk na przygodę i elementy platformowe były dobrym rozwiązaniem?

Źródło:https://www.thegamer.com/tomb-raider-new-lara-croft-responds-to-series-co-creators-comment/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:24

Oboje mają racje. Z jego punktu widzenia jasne że wolałby robić coś nowego zamiast powtarzać co zrobił. 

Z jej punktu widzenia, po prostu robią grę i chcą by była dobra. I im nie przeszkadza że to remake bo nie robili oryginału. Plus jest cała masa ludzi która nie widziała klasyków na oczy bo są po prostu za młodzi. 

Nie ma się co doszukiwać. Każdy ma swoją opinię i nikt nie powiedział nic złego. 




