God of War odnosi wielki sukces. Nordycka saga wygenerowała 1,4 miliarda dolarów przychodu

Warto sprostować pojawiające się w sieci błędy interpretacyjne: kwota ta dotyczy zysków ze sprzedaży, a nie liczby sprzedanych egzemplarzy (która w przypadku obu gier wynosi łącznie ok. 50–60 mln sztuk). To spektakularny wynik, biorąc pod uwagę, że mówimy o tytułach ekskluzywnych dla platform PlayStation (i później PC).
Dla tych, którzy nie chcą czekać latami, Sony przygotowało niespodziankę. Kilka dni temu zadebiutowało God of War: Sons of Sparta – dwuwymiarowa gra akcji typu Metroidvania, stworzona we współpracy z Mega Cat Studios. Tytuł skupia się na młodości Kratosa i jego brata Deimosa podczas szkolenia w spartańskiej agogé. Gra jest już dostępna w wersji cyfrowej na PlayStation 5.
