God of War odnosi wielki sukces. Nordycka saga wygenerowała 1,4 miliarda dolarów przychodu

Warto sprostować pojawiające się w sieci błędy interpretacyjne: kwota ta dotyczy zysków ze sprzedaży, a nie liczby sprzedanych egzemplarzy (która w przypadku obu gier wynosi łącznie ok. 50–60 mln sztuk). To spektakularny wynik, biorąc pod uwagę, że mówimy o tytułach ekskluzywnych dla platform PlayStation (i później PC).

To jednak nie koniec wieści dla fanów Ducha Sparty. W zeszłym tygodniu Sony Santa Monica oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad pełnoprawnymi remake’ami oryginalnej trylogii z czasów greckich. Zgodnie z informacjami w ogłoszeniu, w roli Kratosa ponownie usłyszymy TC Carsona, oryginalnego aktora głosowego z pierwszych części gry, który nie brał udziału w pracach nad nowszymi odsłonami (gdzie zastąpił go Christopher Judge). Projekt jest na „bardzo wczesnym etapie rozwoju”, więc na pierwsze materiały z rozgrywki przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wiemy jednak, że będą to pełne odświeżenia zbudowane od zera na nowoczesnym silniku, a nie zwykłe remastery.

Dla tych, którzy nie chcą czekać latami, Sony przygotowało niespodziankę. Kilka dni temu zadebiutowało God of War: Sons of Sparta – dwuwymiarowa gra akcji typu Metroidvania, stworzona we współpracy z Mega Cat Studios. Tytuł skupia się na młodości Kratosa i jego brata Deimosa podczas szkolenia w spartańskiej agogé. Gra jest już dostępna w wersji cyfrowej na PlayStation 5.

W świecie mediów głośno jest również o castingach do nadchodzącego serialu aktorskiego. Oficjalnie potwierdzono, że w roli Kratosa wystąpi Ryan Hurst (znany m.in. z roli Thora w Ragnaröku oraz Opiego w Sons of Anarchy). Reżyserem pierwszych odcinków został Frederick E.O. Toye, współtwórca sukcesu seriali takich jak Shōgun czy Fallout.