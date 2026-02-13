Zaloguj się lub Zarejestruj

Gorzkie informacje dla posiadaczy Xboxa. Kilka dużych tytułów ominie konsolę

Maciej Petryszyn
2026/02/13 20:30
Czwartkowe State of Play przyniosło nam sporo ogłoszeń. Nie wszyscy jednak mają powody do zadowolenia.

Spora część gier obecnych na pokazie wydana zostanie na PlayStation 5 oraz komputerach osobistych. A co z Xbox Series X/S?

Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall

Kilka ważnych tytułów nie dla Xboxa. Przynajmniej nie na premierę

Tutaj już tak kolorowo nie jest. Wygląda bowiem na to, że kilka ważnych projektów przynajmniej w dniu swoich premier będzie na konsoli Microsoftu nieobecne. Najważniejszym przykładem jest tutaj Silent Hill: Townfall, czyli nowa odsłona słynnego cyklu horrorów od Konami. Ta wejdzie na rynek jeszcze w tym roku, ale tylko na PS5 i PC. Posiadaczom Xboxa pozostaje nadzieja, że podobnie jak Silent Hill 2 Remake i Silent Hill f również i ta część finalnie zasili konsolę z zielonym X.

Niemniej nie tylko o nowego Silent Hilla tutaj chodzi. Również Kena: Scars of Kosmora zakotwiczy jedynie na PlayStation i komputerach. A Xbox? Także i w tym wypadku są podstawy, by obstawiać późniejszą premierę tej właśnie edycji. Niemniej mało pocieszające jest to, że w przypadku pierwszej części, Kena: Bridge of Spirits, właściciele sprzętu od MS musieli czekać blisko 3 lata na port.

Inne przykłady? Yakoh Shinobi Ops od Acquire, 4:LOOP od Bad Robot Games czy też Rev. Noir od Konami. No i rzecz jasna punkt główny czwartkowego wieczoru, czyli remake God of War Trilogy Remake. Chociaż w tym ostatnim przypadku trudno, by ktokolwiek liczył, że będzie inaczej, skoro mówimy o marce własnej Sony.

Z drugiej strony nie można pominąć, że chociaż sama prezentacja skupiona była wokół PlayStation, to aż 15 obecnych na niej tytułów ma potwierdzone wydania także na Xbox Series X/S. To m.in. tak duże produkcje jak Control Resonant od Remedy, Resident Evil Requiem i Pragmata od Capcomu czy też Resident Evil Requiem od twórców Dead Cells.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

