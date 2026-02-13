Gorzkie informacje dla posiadaczy Xboxa. Kilka dużych tytułów ominie konsolę

Czwartkowe State of Play przyniosło nam sporo ogłoszeń. Nie wszyscy jednak mają powody do zadowolenia.

Spora część gier obecnych na pokazie wydana zostanie na PlayStation 5 oraz komputerach osobistych. A co z Xbox Series X/S? Kilka ważnych tytułów nie dla Xboxa. Przynajmniej nie na premierę Tutaj już tak kolorowo nie jest. Wygląda bowiem na to, że kilka ważnych projektów przynajmniej w dniu swoich premier będzie na konsoli Microsoftu nieobecne. Najważniejszym przykładem jest tutaj Silent Hill: Townfall, czyli nowa odsłona słynnego cyklu horrorów od Konami. Ta wejdzie na rynek jeszcze w tym roku, ale tylko na PS5 i PC. Posiadaczom Xboxa pozostaje nadzieja, że podobnie jak Silent Hill 2 Remake i Silent Hill f również i ta część finalnie zasili konsolę z zielonym X.

Niemniej nie tylko o nowego Silent Hilla tutaj chodzi. Również Kena: Scars of Kosmora zakotwiczy jedynie na PlayStation i komputerach. A Xbox? Także i w tym wypadku są podstawy, by obstawiać późniejszą premierę tej właśnie edycji. Niemniej mało pocieszające jest to, że w przypadku pierwszej części, Kena: Bridge of Spirits, właściciele sprzętu od MS musieli czekać blisko 3 lata na port.

Inne przykłady? Yakoh Shinobi Ops od Acquire, 4:LOOP od Bad Robot Games czy też Rev. Noir od Konami. No i rzecz jasna punkt główny czwartkowego wieczoru, czyli remake God of War Trilogy Remake. Chociaż w tym ostatnim przypadku trudno, by ktokolwiek liczył, że będzie inaczej, skoro mówimy o marce własnej Sony. Z drugiej strony nie można pominąć, że chociaż sama prezentacja skupiona była wokół PlayStation, to aż 15 obecnych na niej tytułów ma potwierdzone wydania także na Xbox Series X/S. To m.in. tak duże produkcje jak Control Resonant od Remedy, Resident Evil Requiem i Pragmata od Capcomu czy też Resident Evil Requiem od twórców Dead Cells.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

