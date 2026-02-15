Nadchodzi fala premier od Segi. Cztery duże projekty już w planach

Sega zapowiada napięty harmonogram wydawniczy w nadchodzącym roku fiskalnym. Informacje pochodzą z raportu finansowego za trzeci kwartał 2025 roku, w którym firma poinformowała o planach wprowadzenia czterech dużych produkcji opartych na swoich najważniejszych markach przed 31 marca 2027 roku. Konkretne tytuły nie zostały jeszcze ujawnione, jednak skala zapowiedzi sugeruje, że gracze mogą spodziewać się powrotu rozpoznawalnych serii.

Cztery duże gry do marca 2027. Sega zapowiada ofensywę znanych marek

Komunikat pojawił się krótko po premierze odświeżonej wersji Yakuza Kiwami 3 oraz Dark Ties, remake’u, który trafił do sprzedaży na początku miesiąca. Firma nie zwalnia tempa i wyraźnie sygnalizuje, że w roku fiskalnym 2026 zamierza mocno wykorzystać potencjał swoich flagowych IP.