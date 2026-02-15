Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzi fala premier od Segi. Cztery duże projekty już w planach

Patrycja Pietrowska
2026/02/15 11:00
0
0

Sega nie zwalnia tempa.

Sega zapowiada napięty harmonogram wydawniczy w nadchodzącym roku fiskalnym. Informacje pochodzą z raportu finansowego za trzeci kwartał 2025 roku, w którym firma poinformowała o planach wprowadzenia czterech dużych produkcji opartych na swoich najważniejszych markach przed 31 marca 2027 roku. Konkretne tytuły nie zostały jeszcze ujawnione, jednak skala zapowiedzi sugeruje, że gracze mogą spodziewać się powrotu rozpoznawalnych serii.

Sega
Sega

Cztery duże gry do marca 2027. Sega zapowiada ofensywę znanych marek

Komunikat pojawił się krótko po premierze odświeżonej wersji Yakuza Kiwami 3 oraz Dark Ties, remake’u, który trafił do sprzedaży na początku miesiąca. Firma nie zwalnia tempa i wyraźnie sygnalizuje, że w roku fiskalnym 2026 zamierza mocno wykorzystać potencjał swoich flagowych IP.

GramTV przedstawia:

Wśród możliwych kandydatów do zapowiedzianej czwórki wymienia się kolejną główną odsłonę przygód Sonica. Jednocześnie Sega posiada inne znane serie, które również mogą wpisywać się w kategorię „kluczowych IP”. W produkcji znajdują się projekty związane z markami takimi jak Virtua Fighter, Crazy Taxi, Jet Set Radio czy Streets of Rage. W gronie potencjalnych premier pojawia się również Alien: Isolation, a także nowe projekty, w tym Stranger Than Heaven od RGG Studio oraz Persona 4 Revival przygotowywane przez Atlus.

Choć firma nie potwierdziła, które z tych tytułów trafią na rynek w wyznaczonym terminie, zapowiedź czterech dużych premier wskazuje na ambitne plany wydawnicze. Jeśli harmonogram zostanie zrealizowany, najbliższe kilkanaście miesięcy może okazać się jednym z najbardziej intensywnych okresów dla katalogu Segi od lat.

Źródło:https://gamingbolt.com/sega-looking-at-a-busy-year-ahead-plans-to-release-4-new-games-across-major-ips-by-march-31-2027

Tagi:

News
SEGA
wyniki finansowe
raport
harmonogram
raport finansowy
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112