Studio horrorów Blumhouse–Atomic Monster we współpracy z kanadyjskim deweloperem Behaviour Interactive oficjalnie rozpoczęło prace nad filmową adaptacją kultowej gry Dead by Daylight. Za scenariusz odpowiadają dwie mocne osobowości gatunku – David Leslie Johnston‑McGoldrick i Alexandre Aja, co już teraz zwiastuje połączenie silnej narracji i intensywnego kina grozy.

Dead by Daylight będzie filmem

Johnston‑McGoldrick to doświadczony scenarzysta, który współpracował z Jamesem Wanem przy kilku filmach z uniwersum Obecności, tworząc scenariusze do trzech części i budując fundamenty współczesnego horroru. Aja zaś to francuski reżyser i scenarzysta znany z dynamicznych, brutalnych produkcji takich jak Wzgórza mają oczy, Piranha 3D czy Pełzająca śmierć.