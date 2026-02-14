Zaloguj się lub Zarejestruj

Dead by Daylight będzie filmem

Jakub Piwoński
2026/02/14 16:30
Kolejna adaptacja gry na horyzoncie. Siły łączą twórcy Obecności i Pełzającej śmierci.

Studio horrorów Blumhouse–Atomic Monster we współpracy z kanadyjskim deweloperem Behaviour Interactive oficjalnie rozpoczęło prace nad filmową adaptacją kultowej gry Dead by Daylight. Za scenariusz odpowiadają dwie mocne osobowości gatunku – David Leslie Johnston‑McGoldrick i Alexandre Aja, co już teraz zwiastuje połączenie silnej narracji i intensywnego kina grozy.

Dead by Daylight
Dead by Daylight

Dead by Daylight będzie filmem

Johnston‑McGoldrick to doświadczony scenarzysta, który współpracował z Jamesem Wanem przy kilku filmach z uniwersum Obecności, tworząc scenariusze do trzech części i budując fundamenty współczesnego horroru. Aja zaś to francuski reżyser i scenarzysta znany z dynamicznych, brutalnych produkcji takich jak Wzgórza mają oczy, Piranha 3D czy Pełzająca śmierć.

Jason Blum, założyciel Blumhouse, tak mówi o najnowszym projekcie:

To, co David i Alexandre wnoszą do Dead by Daylight, to wyjątkowa równowaga między opowieścią napędzaną przez postacie a bezwzględnym intensywnością gatunku.

Z kolei Stephen Mulrooney, producent i CPO Behaviour, dodaje:

GramTV przedstawia:

Dead by Daylight to gra, ale jej świat to koszmar – a ten scenariusz celebruje właśnie tę mroczną odmienność.

Gra Dead by Daylight, wydana w 2016 roku, skupia się na czwórce ocalałych próbujących uciec przed mordercą nawiedzonym przez tajemniczą istotę znaną jako The Entity. Tytuł zebrał ponad 60 milionów graczy na całym świecie i stał się globalnym fenomenem, inspirującym także gry planszowe, komiksy i kosmetyki w świecie gier. Prawa filmowe Blumhouse–Atomic Monster nabyło w 2023 roku. Czekamy na więcej szczegółów nadchodzącej adaptacji. Ostatnim filmem grozy na bazie gry, który zrobił furorę w kinach, jest Iron Lung.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




