Serialowy Kratos znaleziony. To on zagra w God of War od Amazona

Ryan Hurst najbardziej znany jest z roli w takich serialach, jak Synowie Anarchii, The Walking Dead, Bates Motel, Bosch, czy ostatnio Odrzuceni. Już w tym roku zobaczymy go w Odysei od Christophera Nolana. Co ciekawe, Hurst użyczył swojego głosu Thorowi w grze God of War Ragnarok, za co otrzymał nominację do nagrody BAFTA.
Serialowy God of War od razu otrzymał zamówienie na dwa sezony. Historia skupi się na opowieści znanej z dwóch ostatnich odsłon gry. W centrum fabuły znajdzie się relacja Kratosa i jego syna Atreusa, którzy wspólnie wyruszą w podróż, by spełnić ostatnią wolę Faye.
GramTV przedstawia:
Za sterami projektu stoi Ronald D. Moore, showrunner i producent wykonawczy, znany między innymi z seriali Outlander oraz For All Mankind. Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Frederick E.O. Toye, którego widzowie kojarzą z realizacji Shōgun i The Boys.
Produkcję współtworzą Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios przy udziale PlayStation Productions i Tall Ship Productions należącego do showrunnera Ronald D. Moore’a. W zespole producentów wykonawczych znajdują się między innymi Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Carter Swan, Hermen Hulst, Roy Lee oraz Brad Van Arragon. Funkcje współproducentów pełnią Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia, Ben McGinnis oraz Jeff Ketcham.