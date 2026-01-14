Serialowy Kratos znaleziony. To on zagra w God of War od Amazona

Amazon oficjalnie ujawnił, kto wcieli się w Kratosa w serialowym God of War. Wypór padł na Ryana Hursta, aktora doskonale znanego fanom seriali, jak również gier. Warto przypomnieć, że jeszcze w ubiegłym roku ujawniono, kto wcieli się w Thora i Baldura.

God of War – Ryan Hurst został nowym Kratosem

Ryan Hurst najbardziej znany jest z roli w takich serialach, jak Synowie Anarchii, The Walking Dead, Bates Motel, Bosch, czy ostatnio Odrzuceni. Już w tym roku zobaczymy go w Odysei od Christophera Nolana. Co ciekawe, Hurst użyczył swojego głosu Thorowi w grze God of War Ragnarok, za co otrzymał nominację do nagrody BAFTA.