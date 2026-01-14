Zaloguj się lub Zarejestruj

Serialowy Kratos znaleziony. To on zagra w God of War od Amazona

Radosław Krajewski
2026/01/14 21:15
1
0

Twórcy serialowej adaptacji God of War znaleźli odpowiedniego aktora do roli Kratosa.

Amazon oficjalnie ujawnił, kto wcieli się w Kratosa w serialowym God of War. Wypór padł na Ryana Hursta, aktora doskonale znanego fanom seriali, jak również gier. Warto przypomnieć, że jeszcze w ubiegłym roku ujawniono, kto wcieli się w Thora i Baldura.

Synowie Anarchii –
Synowie Anarchii – Ryan Hurst

God of War – Ryan Hurst został nowym Kratosem

Ryan Hurst najbardziej znany jest z roli w takich serialach, jak Synowie Anarchii, The Walking Dead, Bates Motel, Bosch, czy ostatnio Odrzuceni. Już w tym roku zobaczymy go w Odysei od Christophera Nolana. Co ciekawe, Hurst użyczył swojego głosu Thorowi w grze God of War Ragnarok, za co otrzymał nominację do nagrody BAFTA.

Serialowy God of War od razu otrzymał zamówienie na dwa sezony. Historia skupi się na opowieści znanej z dwóch ostatnich odsłon gry. W centrum fabuły znajdzie się relacja Kratosa i jego syna Atreusa, którzy wspólnie wyruszą w podróż, by spełnić ostatnią wolę Faye.

GramTV przedstawia:

Za sterami projektu stoi Ronald D. Moore, showrunner i producent wykonawczy, znany między innymi z seriali Outlander oraz For All Mankind. Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Frederick E.O. Toye, którego widzowie kojarzą z realizacji Shōgun i The Boys.

Produkcję współtworzą Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios przy udziale PlayStation Productions i Tall Ship Productions należącego do showrunnera Ronald D. Moore’a. W zespole producentów wykonawczych znajdują się między innymi Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Carter Swan, Hermen Hulst, Roy Lee oraz Brad Van Arragon. Funkcje współproducentów pełnią Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia, Ben McGinnis oraz Jeff Ketcham.

God of War – Ryan Hurst
Wczytywanie ramki mediów.
Źródło:https://deadline.com/2026/01/ryan-hurst-cast-kratos-prime-video-god-of-war-1236683097/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 21:49

W zasadzie nadaje się na wersję z 2018 roku która była mniejsza niż standardowy Kratos.




