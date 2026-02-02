Główny Inspektorat Farmaceutyczny wziął pod lupę utwór Taco Hemingwaya. Oto powód

Niektóre treści tej piosenki wydały się podejrzane.
Główny Inspektorat Farmaceutyczny naświetlił piosenką Taco Hemingwaya Zakochałem się pod apteką. Utwór, wydany w grudniu 2025 roku, nawiązuje do kupowania w aptece leku będącego mieszanką paracetamolu, kodeiny i kofeiny, co wzbudziło kontrowersje wśród ekspertów i organów nadzoru. Wszczęto postępowanie w tej sprawie.
Taco Hemingway kontra Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Jest taki fragment utworu, w którym farmaceutka odmawia sprzedaży preparatu, tłumacząc jego potencjalne zagrożenia dla zdrowia. GIF sprawdza, czy producent leku wyraził zgodę na jego promowanie w kontekście muzycznym. Jak podkreślił szef instytucji Łukasz Pietrzak, inspektorat nie może karać artysty, a jego zadaniem jest jedynie ustalenie faktów i w razie potrzeby przekazanie sprawy innym organom, w tym Krajowemu Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Co ważne, jeden ze składników leków, o których mowa, podlega przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Choć utwór ma charakter artystyczny i narracyjny, młodsi odbiorcy mogą odbierać go jako normalizację ryzykownych zachowań, a w praktyce oznacza to zachętę do kupna leku. GIF oczywiście przy tej okazji przypomina, że pozamedyczne stosowanie leków zawierających paracetamol może prowadzić do ciężkich, nieodwracalnych uszkodzeń wątroby, a w skrajnych przypadkach – do śmierci.
Eksperci zwracają się także do rodziców i opiekunów z apelem o rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania leków, nawet tych legalnych. Dla kontekstu przywoływane są istotne dane: w 2023 roku hospitalizacje związane z przedawkowaniem leków kosztowały Narodowy Fundusz Zdrowia 92 mln zł, z czego same przypadki związane z paracetamolem – 7,3 mln zł.
O razu zareagowali też psychologowie, który zwrócili uwagę, że choć sztuka jest przestrzenią wolności, to nie ma wolności bez odpowiedzialności za drugiego człowieka. W ten sposób wyjaśniają, że młodzi ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia stosowania tego leku, ponieważ nie posiadają krytycznego myślenia. Do tej pory PAP nie otrzymała komentarza od muzyka ani jego przedstawicieli. Sprawa pozostaje w toku, a GIF zapowiada dalsze ustalenia.
