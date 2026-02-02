Serialowy Dumbledore podkreśla, że Harry Potter to historia o dobroci i akceptacji, a nie transfobii

John Lithgow zabrał głos w sprawie kontrowersji narosłych wokół Harry’ego Pottera związanych z poglądami jego autorski. Aktor, który wciela się w Albusa Dumbledore’a, określił to zjawisko mianem „wojny z empatią” i odniósł się do kontrowersji wokół swojego udziału w nadchodzącym serialu HBO Max – wielu fanów odradzało mu bowiem przyjęcie tej roli. Aktor, podczas dyskusji na 55. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie, przyznał, że podpisanie ośmioletniego kontraktu w wieku 80 lat było dla niego „szalone”, ale nie miał wątpliwości co do czystości intencji autorki.

John Lithgow zabrał głos w sprawie swego udziału w serialu Harry Potter

Pytany o swoje zaangażowanie w projekt w kontekście poglądów J.K. Rowling wobec osób trans, Lithgow podkreślił wagę tematu. Zaznaczył, że książki Rowling są głęboko osadzone w wartościach akceptacji, dobra i empatii. Aktor przyznał, że ironiczne i trudne do wytłumaczenia są antytransowe komentarze autorki, z którą nigdy się nie spotkał, a która nie bierze udziału w produkcji serialu.