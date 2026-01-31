Nintendo komentuje cenzurę Dispatch na Nintendo Switch 2. Firma wydała oświadczenie

W tym tygodniu Dispatch zadebiutowało na Nintendo Switch 2, ale w ręce użytkowników wspomnianej platformy trafiła ocenzurowana wersja. Deweloperzy ze studia AdHoc przyznali, że współpracowali z japońską firmą, by ich gra mogła trafić do kolejnych graczy. Całą sprawę zdecydowało się również skomentować Nintendo, które wydało oświadczenie w sprawie cenzury Disptach na Nintendo Switch 2.

Nintendo wydało oświadczenie w sprawie ocenzurowanej wersji Dispatch na Nintendo Switch 2

Komunikat Nintendo w pierwszej kolejności opublikował serwis GoNintendo (dzięki Wccftech). Japońska firma podkreśliła w nim, że zawsze informuje zewnętrzne studia, gdy ich gry „nie spełniają wytycznych”. Jednocześnie producent konsol Nintendo Switch 2 zaznaczył, że „nie wprowadza zmian w treściach” produkcji swoich partnerów.