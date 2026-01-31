Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo komentuje cenzurę Dispatch na Nintendo Switch 2. Firma wydała oświadczenie

Mikołaj Ciesielski
2026/01/31 08:35
„Nie wprowadzamy zmian w treściach”.

W tym tygodniu Dispatch zadebiutowało na Nintendo Switch 2, ale w ręce użytkowników wspomnianej platformy trafiła ocenzurowana wersja. Deweloperzy ze studia AdHoc przyznali, że współpracowali z japońską firmą, by ich gra mogła trafić do kolejnych graczy. Całą sprawę zdecydowało się również skomentować Nintendo, które wydało oświadczenie w sprawie cenzury Disptach na Nintendo Switch 2.

Dispatch
Dispatch

Nintendo wydało oświadczenie w sprawie ocenzurowanej wersji Dispatch na Nintendo Switch 2

Komunikat Nintendo w pierwszej kolejności opublikował serwis GoNintendo (dzięki Wccftech). Japońska firma podkreśliła w nim, że zawsze informuje zewnętrzne studia, gdy ich gry „nie spełniają wytycznych”. Jednocześnie producent konsol Nintendo Switch 2 zaznaczył, że „nie wprowadza zmian w treściach” produkcji swoich partnerów.

Nintendo wymaga, aby wszystkie gry na naszych platformach otrzymały oceny od niezależnych organizacji i spełniały ustalone przez nas wytyczne dotyczące treści i platformy. Informujemy partnerów, gdy ich tytuły nie spełniają naszych wytycznych, ale Nintendo nie wprowadza zmian w treściach partnerów. Nie omawiamy również konkretnych treści ani kryteriów stosowanych przy podejmowaniu tych decyzji – czytamy w komunikacie.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Dispatch dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Nintendo Switch 2. Jakiś czas temu ujawniono, że sprzedaż produkcji AdHoc Studio przekroczyła 2 miliony egzemplarzy. Wspomniany tytuł może również pochwalić się „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami na Steam.

Źródło:https://wccftech.com/nintendo-comments-on-dispatch-censorship-on-nintendo-switch-switch-2-says-it-does-not-make-changes-to-partner-content/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

