Najlepiej zapowiedziane gry – 10 ogłoszeń, które zrobiły piorunujące wrażenie

W grach najważniejsze są… gry. Mimo wszystko kiedy przychodzi sezon targowy, na pierwszy plan wychodzą zapowiedzi i konferencje. Wszyscy lubimy ten dreszczyk emocji towarzyszący spektakularnym ogłoszeniom i niespodziankom. Dzisiaj wrócimy pamięcią do tych wspomnień, chociaż nie będziemy się ograniczać tylko do największych wydarzeń E3.

Niektóre zapowiedzi były szczególnie spektakularne – zaskakujące i kreatywne. Wskazanie numeru jeden nie było łatwe, bo w kilku przypadkach zespoły marketingowe wzniosły się na bardzo wysoki poziom, generując przy okazji swoich zapowiedzi ogromny hype.

10 najlepiej zapowiedzianych gier

10. GTA IV na Xboksa 360

Zaczynamy skromnie, bo nie od zapowiedzi gry, a wersji na jedną z konsol. Mimo wszystko to co zrobił Microsoft było na tyle niezwykłe, że nie możemy tego pominąć. Nie było trailera, screena czy nawet słów. Zacznijmy jednak od początku. W 2006 roku Xbox 360 radził sobie świetnie, ale to PS3 miało asa w rękawie – nowe GTA. Wtedy na E3 na scenie pojawił się Peter Moore w swojej jasnozielonej koszuli, podciągnął rękaw, a na ramieniu zobaczyliśmy tatuaż z logotypem GTA IV. Warto zaznaczyć, że nie był to jego pierwszy raz, bo w podobny sposób manager ogłosił datę premiery Halo 2. Mimo wszystko GTA to jednak najwyższa półka, a takiego ogłoszenia niewielu się spodziewało.

9. Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Na kolejnej pozycji mamy świetną zapowiedź, z której dział marketingu pewnie nie może być aż tak zadowolony, bo efekt zapewnił przypadek. To było E3 w 2017 roku, a na konferencji Ubisoftu po raz pierwszy usłyszeliśmy o nietypowej kooperacji z Nintendo. Jej efektem było unikatowe połączenie Mario z serią Rabbids. Kingdom Battle było dużym zaskoczeniem i wyglądało świetnie, co samo w sobie zapewniło bardzo dobre ogłoszenie. Kiedy na scenie o projekcie opowiadał Shigeru Miyamoto, kamera skierowała swój wzrok na siedzącego na widowni Davide’a Solianiego, dyrektora kreatywnego projektu. Na jego twarzy było widać prawdziwe wzruszenie – jego dziecięcy bohater opowiada o jego nowej grze. Spełnienie marzeń, które przerodziło się w viral. Sytuacja była przypadkowa, ale pokazała prawdziwe i głębokie emocje.

8. Killzone 2 i Watch Dogs

Dwie gry, ale obie zostały zapowiedziane w podobny sposób. W obu przypadkach wydawca zdecydował się na potężne uderzenie. Zamiast niewiele mówiącego teasera, od razu zaprezentowano rozgrywkę – w przypadku Killzone 2 był to trailer na silniku, z kolei Ubisoft pokazał gameplay z Watch Dogs. Obie gry zachwyciły niezwykłą dbałością o szczegóły, z miejsca rozpalając wyobraźnię. Bez stopniowego budowania napięcia, tylko od razu z potężnym uderzeniem. Szkoda tylko, że o ile Killzone 2 faktycznie okazał się niezwykle zaawansowaną technologicznie grą, tak Watch Dogs przeszedł przykry downgrade. Wspomnienie pierwszego, wspaniałego wrażenia jednak pozostało.