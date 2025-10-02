Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy „dom kreatywny” Ubisoftu. Vantage Studios odpowiada za największe franczyzy

Patrycja Pietrowska
2025/10/02 15:30
1
0

Ubisoft ogłasza Vantage Studios.

Ubisoft ogłosił utworzenie Vantage Studios, nowej spółki zależnej, którą określa mianem „domu kreatywnego”. Ta nowopowstała struktura bierze na siebie odpowiedzialność za nadzór nad rozwojem oraz rozbudową największych i najbardziej dochodowych własności intelektualnych wydawcy, wśród których znajdują się tak rozpoznawalne serie gier jak Assassin’s Creed, Far Cry oraz Rainbow Six. Znaczący pakiet udziałów, wynoszący 25 procent, jest w posiadaniu korporacji Tencent.

Ubisoft
Ubisoft

Nowa era Ubisoftu. Vantage Studios przejmuje największe marki wydawcy

Kierownictwo Vantage Studios objęli Charlie Guillemot oraz Christophe Derennes. Podstawowym celem nowej spółki jest nie tylko zarządzanie flagowymi franczyzami, ale również zapewnienie, że deweloperzy będą mieli większą, bezpośrednią kontrolę nad procesami twórczymi i grami, które budują. Choć celem jest większa autonomia twórców, Vantage Studios jednocześnie ma korzystać z dzielonych usług, a także wspólnych zasobów technicznych i narzędzi.

Vantage Studios to pierwszy krok w trwającej transformacji Ubisoftu. Firma planuje powołanie kolejnych domów kreatywnych oraz zgrupowanie swoich marek i franczyz pod wspólnym szyldem, opartym na spójnym DNA i know-how deweloperskim. Celem Vantage Studios – jak i przyszłych domów kreatywnych – jest zacieśnienie więzi między twórcami a graczami. Takie podejście pozwoli nie tylko na większą autonomię deweloperów, ale też na szybsze wdrażanie opinii społeczności, przy jednoczesnym korzystaniu z doświadczenia, usług, narzędzi i technologii Ubisoftu. – czytamy na stronie Ubisoftu.

GramTV przedstawia:

W skład Vantage Studios wchodzą specjaliści bazujący w Montrealu, Quebecu, Sherbroke, Saguenay, a także w europejskich miastach, takich jak Barcelona i Sofia:

W skład Vantage Studios wchodzą zespoły pracujące nad seriami Rainbow Six, Assassin’s Creed i Far Cry, zlokalizowane w studiach Ubisoftu w Montrealu, Quebecu, Sherbrooke, Saguenay, Barcelonie i Sofii. Łączą one tysiące doświadczonych twórców z całego świata, którzy odpowiadają za największe hity Ubisoftu.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/ubisoft-launches-new-subsidiary-vantage-studios

Tagi:

News
Ubisoft
Tencent
branża gier
firma
branża growa
spółka
Vantage Studios
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:33

Bazując na wiedzy wyniesionej z firm, w których pracowałem, gdzie było x podspółek zapewne chodzi i podatki.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112