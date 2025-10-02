Nowy „dom kreatywny” Ubisoftu. Vantage Studios odpowiada za największe franczyzy

Ubisoft ogłosił utworzenie Vantage Studios, nowej spółki zależnej, którą określa mianem „domu kreatywnego”. Ta nowopowstała struktura bierze na siebie odpowiedzialność za nadzór nad rozwojem oraz rozbudową największych i najbardziej dochodowych własności intelektualnych wydawcy, wśród których znajdują się tak rozpoznawalne serie gier jak Assassin’s Creed, Far Cry oraz Rainbow Six. Znaczący pakiet udziałów, wynoszący 25 procent, jest w posiadaniu korporacji Tencent.
Nowa era Ubisoftu. Vantage Studios przejmuje największe marki wydawcy
Kierownictwo Vantage Studios objęli Charlie Guillemot oraz Christophe Derennes. Podstawowym celem nowej spółki jest nie tylko zarządzanie flagowymi franczyzami, ale również zapewnienie, że deweloperzy będą mieli większą, bezpośrednią kontrolę nad procesami twórczymi i grami, które budują. Choć celem jest większa autonomia twórców, Vantage Studios jednocześnie ma korzystać z dzielonych usług, a także wspólnych zasobów technicznych i narzędzi.
Vantage Studios to pierwszy krok w trwającej transformacji Ubisoftu. Firma planuje powołanie kolejnych domów kreatywnych oraz zgrupowanie swoich marek i franczyz pod wspólnym szyldem, opartym na spójnym DNA i know-how deweloperskim. Celem Vantage Studios – jak i przyszłych domów kreatywnych – jest zacieśnienie więzi między twórcami a graczami. Takie podejście pozwoli nie tylko na większą autonomię deweloperów, ale też na szybsze wdrażanie opinii społeczności, przy jednoczesnym korzystaniu z doświadczenia, usług, narzędzi i technologii Ubisoftu. – czytamy na stronie Ubisoftu.
W skład Vantage Studios wchodzą zespoły pracujące nad seriami Rainbow Six, Assassin’s Creed i Far Cry, zlokalizowane w studiach Ubisoftu w Montrealu, Quebecu, Sherbrooke, Saguenay, Barcelonie i Sofii. Łączą one tysiące doświadczonych twórców z całego świata, którzy odpowiadają za największe hity Ubisoftu.