Która polska gra będzie największym hitem? My pytamy, branża typuje

Rynek gier wideo jest tak nieprzewidywalny, że wskazanie kto odniesie największy sukces jest niezwykle trudne. Nie ma znaczenia, czy mówimy o graczach czy dziennikarzach. A co z przedstawicielami branży? Czy designerzy lub ludzie od biznesu widzą rynek nieco inaczej? Zaraz się przekonamy.

Postanowiłem poprosić przedstawicieli polskiej branży gier wideo o wskazanie krajowych produkcji, które ich zdaniem mogą odnieść w tym roku duży sukces – artystyczny i komercyjny. Wśród moich rozmówców byli designerzy, analitycy, ale też ludzie od biznesowej strony branży gier czy marketingu i PR. Łącznie dziesięć osób znających gamedev z różnych perspektyw. Ich typy są bardzo różnorodne.

Wiele tytułów często się powtarza – głównie największe gry jak The Blood of Dawnwalker, Valor Mortis czy Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Nie brakuje jednak mniej oczywistych wyborów. Bez zbędnego przedłużania zapraszam więc do sprawdzania typów.

Tymon Smektała, Dying Light franchise director, Techland

The Blood of Dawnwalker

Polscy developerzy – pewnie dlatego, że wszyscy wychowaliśmy się na „Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę” – są świetni w gry RPG. Ekipa Rebel Wolves w szczególności może zachwycić poziomem, bo należą do niej weterani najlepszych i najciekawszych rodzimych produkcji z tego gatunku. Liczę na grę, która do sprawdzonego formatu wstrzyknie kilka nowych pomysłów (np. stale uciekający czas).

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Zapowiedź remake’u Tomb Raidera była dużym zaskoczeniem ubiegłorocznego TGA, a jeszcze większą niespodzianką było ujawnienie, że za tytułem stoją nasze rodzime Hogi. Pierwszy zwiastun zachwycił mnie totalnym odświeżeniem klasyka oraz płynnością ruchów i animacji Lary. Liczę na remake równie udany jak Silent Hill 2, a potem na nowe, kolejne „Tomby” stworzone przez ten sam zespół.

Valor Mortis

Dark Souls w FPP – to naprawdę mocny, świetny pitch, a Valor Mortis dodaje do tego również świeżą stylizację i napoleońskie realia. To może być połączenie prawdziwie kultowe. Ważne tylko, aby gra dawała graczom sporą swobodę w eksploracji tego niezwykłego świata i w podejściu do rozgrywki. To może być spory, viralowy hit. Trzymam kciuki!

Czarne konie, czyli o czym jeszcze warto pamiętać

Warto też pamiętać, że mamy co najmniej trzy tytuły, które obecnie znajdują się w Early Accessie i – jak się wydaje – mają realne szanse doczekać się wersji 1.0 jeszcze w tym roku – Timberborn, Manor Lords oraz (najbardziej przemawiające do mnie) Witchfire. Wszystkie te gry już teraz przyciągnęły spore zainteresowanie i kibicuję, żeby ich przeskok do „wyższej ligi” znacząco je pomnożył.

Tomasz Kisielewicz, game director The Alters, 11 bit studios

The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves rozpoczęli 2026 rok odważnie zapowiadając, że będzie to rok Dawnwalkera i wiele wskazuje, że mogą mieć rację. Kolejne materiały udanie budują hype wokół gry. Widać, że twórcy wzięli sobie do serca feedback graczy i zapowiada nam się kawał solidnego RPG. Zestawienia z Wiedźminem 3 są jak najbardziej uzasadnione, ale to co już bez wątpienia udało się twórcom to sprawić, że te porównania są komplementem, a nie przytykiem.

Valor Mortis