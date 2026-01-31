Nadchodzi koniec Apex Legends na jednej z konsol. Respawn opublikowało komunikat

Od premiery Apex Legends minęło już kilka dobrych lat. Wspomniana produkcja jest jednak nieustannie wspierana i rozwijana, a twórcy regularnie przygotowują nowe sezony. Okazuje się jednak, że już niedługo historia popularnego battle royale od Respawn Entertainment na jednej z konsol dobiegnie końca.

Apex Legends nie będzie wkrótce dostępne na Nintendo Switch

Zgodnie z przekazanymi informacjami sezon 29. będzie ostatnią aktualizacją Apex Legends na Nintendo Switch. Kolejne sezony będą dostępne już jedynie dla użytkowników Nintendo Switch 2. Poniżej znajdziecie kilka kluczowych informacji udostępnionych przez Respawn Entertainment dla posiadaczy pierwszego Switcha.

Apex Legends nie będzie dostępne na Nintendo Switch od 4 sierpnia 2026 roku.

Do 4 sierpnia 2026 roku użytkownicy Nintendo Switch mogą kontynuować swoją przygodę z Apex Legends i zdobywać nagrody.

Od 4 sierpnia 2026 roku w sprzedaży na Nintendo Switch nie będzie już dostępna waluta premium, ale wszystkie istniejące salda będzie można wykorzystać przed startem sezonu 30.

Wszystkie postępy, zakupy i zarobki użytkowników są powiązane z ich indywidualnymi kontami EA. Gracze będą mogli więc przenieść wszystkie zdobyte lub kupione przedmioty, w tym monety Apex, na Nintendo Switch 2, nawet jeśli kupią wspomnianą konsolę po 4 sierpnia 2026 roku.