Co zmieni się w Electronic Arts po przejęciu? Firma uspokaja fanów swoich marek

Według najnowszych informacji wartość trwającego przejęcia EA przez konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzi m.in. Public Investment Fund księcia Mohammeda bin Salmana, wynosi aż 55 miliardów dolarów. To jedna z największych transakcji w historii branży gier, a jej finalizacja planowana jest na połowę 2026 roku.
Electronic Arts – największe przejęcie w historii branży
Electronic Arts przekazało w oficjalnym komunikacie, że mimo zmiany właściciela nie zamierza rezygnować z dotychczasowych zasad. Firma zapewniła, że nie utraci kreatywnej kontroli nad swoimi markami, a inwestorzy mają wspierać dalszy rozwój poprzez finansowanie nowych projektów i technologii.
W e-mailu do pracowników przedstawiciele EA podkreślili, że „tradycja wolności twórczej i skupienia na graczu pozostanie nietknięta”. Firma zapowiedziała też, że nowe środki zostaną przeznaczone na rozwój kluczowych marek – takich jak FIFA (EA Sports FC), Battlefield, The Sims czy Dragon Age – oraz na inwestycje w technologie przyszłości, w tym sztuczną inteligencję i gry sieciowe.
Konsorcjum inwestorów, do którego należy PIF, już wcześniej angażowało się finansowo w branżę gier, m.in. poprzez udziały w Nintendo, Activision Blizzard czy Take-Two. Tym razem jednak mowa o pełnym przejęciu, co budzi zrozumiałe obawy dotyczące wpływu politycznego i biznesowego na twórczą niezależność EA.
Dla graczy oznacza to jedno – najpopularniejsze serie EA mają zachować swój charakter i styl, a nowe finansowanie ma przynieść większą stabilność i ambitniejsze projekty. Czy jednak obietnice dotyczące wolności twórczej zostaną spełnione, okaże się dopiero po finalizacji umowy w 2026 roku.
