Zaloguj się lub Zarejestruj

Co zmieni się w Electronic Arts po przejęciu? Firma uspokaja fanów swoich marek

Mikołaj Berlik
2025/11/04 14:10
0
0

Konsorcjum z Arabią Saudyjską przejmuje EA.

Według najnowszych informacji wartość trwającego przejęcia EA przez konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzi m.in. Public Investment Fund księcia Mohammeda bin Salmana, wynosi aż 55 miliardów dolarów. To jedna z największych transakcji w historii branży gier, a jej finalizacja planowana jest na połowę 2026 roku.

Electronic Arts
Electronic Arts

Electronic Arts – największe przejęcie w historii branży

Electronic Arts przekazało w oficjalnym komunikacie, że mimo zmiany właściciela nie zamierza rezygnować z dotychczasowych zasad. Firma zapewniła, że nie utraci kreatywnej kontroli nad swoimi markami, a inwestorzy mają wspierać dalszy rozwój poprzez finansowanie nowych projektów i technologii.

W e-mailu do pracowników przedstawiciele EA podkreślili, że „tradycja wolności twórczej i skupienia na graczu pozostanie nietknięta”. Firma zapowiedziała też, że nowe środki zostaną przeznaczone na rozwój kluczowych marek – takich jak FIFA (EA Sports FC), Battlefield, The Sims czy Dragon Age – oraz na inwestycje w technologie przyszłości, w tym sztuczną inteligencję i gry sieciowe.

GramTV przedstawia:

Konsorcjum inwestorów, do którego należy PIF, już wcześniej angażowało się finansowo w branżę gier, m.in. poprzez udziały w Nintendo, Activision Blizzard czy Take-Two. Tym razem jednak mowa o pełnym przejęciu, co budzi zrozumiałe obawy dotyczące wpływu politycznego i biznesowego na twórczą niezależność EA.

Dla graczy oznacza to jedno – najpopularniejsze serie EA mają zachować swój charakter i styl, a nowe finansowanie ma przynieść większą stabilność i ambitniejsze projekty. Czy jednak obietnice dotyczące wolności twórczej zostaną spełnione, okaże się dopiero po finalizacji umowy w 2026 roku.

Źródło:https://www.gamefile.news/p/ea-creative-control-sale-saudi-arabia-silverlake-affinity-partners

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
EA DICE
EA Sports
przejęcie
ogłoszenie
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112