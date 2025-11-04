Co zmieni się w Electronic Arts po przejęciu? Firma uspokaja fanów swoich marek

Według najnowszych informacji wartość trwającego przejęcia EA przez konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzi m.in. Public Investment Fund księcia Mohammeda bin Salmana, wynosi aż 55 miliardów dolarów. To jedna z największych transakcji w historii branży gier, a jej finalizacja planowana jest na połowę 2026 roku.

Electronic Arts – największe przejęcie w historii branży

Electronic Arts przekazało w oficjalnym komunikacie, że mimo zmiany właściciela nie zamierza rezygnować z dotychczasowych zasad. Firma zapewniła, że nie utraci kreatywnej kontroli nad swoimi markami, a inwestorzy mają wspierać dalszy rozwój poprzez finansowanie nowych projektów i technologii.